Maroc: Pêche maritime - Ahmed El Mehdi Mezouari à l'écoute des urgences et des attentes des professionnels

Dans la droite ligne de sa vision fondée sur le dialogue institutionnel et la proximité avec les acteurs de terrain, Ahmed El Mehdi Mezouari, ministre délégué chargé de la Pêche maritime, a présidé vendredi 13 novembre 2026, une importante réunion de concertation avec les têtes de pont de la profession. Un conclave stratégique qui marque la volonté manifeste de l'Exécutif de bâtir l'avenir du secteur halieutique main dans la main avec ses véritables artisans.

Autour de la table, les plus hautes instances représentatives de la pêche nationale avaient répondu présentes. Le ministre s'est ainsi entretenu avec une délégation de premier plan composée d'Al-Arabi Al-Mahidi, président de la Fédération des chambres des pêches maritimes, de Mounir Edderraz, président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, de Fouad Benallali, président de la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre, ainsi que de Kamal Sabri, président de la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord.

Cette rencontre de haut niveau, marquée du sceau du réalisme et de l'écoute active, a permis de passer au crible l'ensemble des dossiers épineux qui rythment le quotidien du secteur. De la durabilité des ressources à la préservation des équilibres socio-économiques des marins pêcheurs, en passant par les défis de la commercialisation et les contraintes opérationnelles des professionnels, les échanges se sont voulus francs et constructifs. Dans un esprit de rupture avec la gestion unilatérale, le ministre a tenu à placer cette séance sous le signe de la co-construction des politiques publiques, réaffirmant que l'administration et les professionnels forment un front uni face aux défis conjoncturels et structurels.

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Les discussions ont également offert l'opportunité d'examiner de près les aspirations légitimes des différentes représentations professionnelles, permettant de recueillir des propositions concrètes destinées à nourrir la feuille de route du département. Une démarche saluée par les professionnels, qui y voient le signal fort d'un retour pérenne de la concertation institutionnelle et de la considération due à un secteur vital pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire du Royaume.

Cette session de travail s'est déroulée en présence des principaux responsables du ministère et des têtes pensantes de la recherche halieutique. Ont en effet pris part à ces discussions stratégiques le chef de cabinet du ministre, le directeur de l'Institut National de Recherche Halieutique (INRH), le directeur de la Pêche maritime, ainsi que le principal conseiller du cabinet ministériel, garantissant ainsi une traduction immédiate et opérationnelle des orientations issues de ce dialogue.