Maroc: Botola Pro D2 « Inwi » (8è J) - Une bataille serrée en tête et des enjeux cruciaux dans le bas du tableau

La Botola Pro D2 « Inwi » reprend ses droits ce week-end avec les rencontres de la huitième journée, qui s'annonce disputée aussi bien dans la course aux premières places que dans la lutte pour s'éloigner de la zone dangereuse.

Au programme, plusieurs affiches promettent de belles confrontations, avec des enjeux importants pour les équipes en quête de confirmation ou de relance.

En tête du classement, l'Olympique Dcheira, l'Ittihad Zemmouri de Khémisset et le Wydad Athletic de Fès occupent les premières positions avec 16 points chacun.

Ces trois formations seront particulièrement attendues lors de cette journée pour défendre leurs ambitions. L'Olympique Dcheira accueillera la Jeunesse sportive Massira, tandis que l'Ittihad Zemmouri de Khémisset se déplacera à Kénitra pour affronter le KAC. De son côté, le Wydad de Fès ira défier le Chabab Atlas Khénifra, une équipe en difficulté qui cherchera à profiter de l'avantage du terrain pour renouer avec les résultats positifs.

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Derrière le trio de tête, l'Union sportive Yacoub El Mansour, avec 14 points, tentera de rester au contact des leaders à l'occasion de son déplacement à Oujda pour affronter l'Union sportive musulmane d'Oujda. Cette rencontre, programmée dimanche à 17h00, constitue l'une des affiches de cette huitième journée. Les deux formations auront à coeur de décrocher les trois points pour consolider leurs ambitions au classement.

Le Stade Marocain, également engagé dans la course aux premières places, effectuera un déplacement à Oujda pour croiser le fer avec le Mouloudia Club d'Oujda. Une confrontation importante pour les deux équipes, chacune ayant besoin d'un résultat positif pour atteindre ses objectifs.

Dans le bas du classement, le Sporting Club Chabab Mohammédia sera particulièrement attendu. La lanterne rouge, qui reçoit l'Olympique Club de Safi, devra impérativement réagir pour sortir de sa situation difficile. Cette rencontre représente une occasion importante pour le club de Mohammédia de retrouver confiance et de commencer à engranger des points.

La journée proposera également plusieurs duels importants pour le milieu et le bas du tableau, notamment l'Union sportive de Béjaâd face à la Jeunesse Ben Guerir, ainsi que la Jeunesse sportive Soualem contre l'Olympique Club de Khouribga. Ces confrontations pourraient permettre aux équipes concernées de réaliser une bonne opération au classement.

Les rencontres de cette huitième journée se dérouleront samedi 14 et dimanche 15 novembre, avec un coup d'envoi fixé à 15h00 pour la majorité des matchs, à l'exception de l'affiche entre l'US Yacoub El Mansour et l'USM Oujda, prévue dimanche à 17h00.

À ce stade de la compétition, chaque point devient précieux. Entre la bataille pour le sommet et l'urgence de s'éloigner de la zone de relégation, cette huitième journée pourrait déjà avoir des répercussions importantes sur la physionomie du classement.