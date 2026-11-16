Maroc: Phnom Penh - Le Maroc réaffirme son engagement en faveur d'une Francophonie solidaire et tournée vers la paix

Le Maroc a réaffirmé, samedi à Phnom Penh, son attachement aux valeurs et aux missions de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), mettant en avant son engagement en faveur de la diversité culturelle et linguistique, de la solidarité, de la coopération et de la paix.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui réunit des délégations des États et gouvernements membres de l'organisation, l'ambassadeur du Maroc en Thaïlande et au Cambodge, Abderrahim Rahhaly, a souligné que l'engagement du Royaume au sein de la famille francophone, depuis son adhésion à l'OIF en 1981, s'inscrit dans une dynamique continue de promotion des valeurs de partage, de coopération et de solidarité.

Il a mis en exergue la contribution marocaine aux initiatives de l'Organisation dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la diplomatie culturelle, de l'égalité des genres et du maintien de la paix, relevant l'importance de renforcer les opportunités offertes aux jeunes générations.

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Le diplomate a également réitéré l'attachement du Maroc au multilatéralisme et aux solutions politiques aux crises, rappelant la deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, tenue à Rabat le 20 mai 2026, ainsi que l'accueil prévu par le Royaume, en 2027, de la 6e Conférence ministérielle sur la politique étrangère féministe, la première organisée sur le sol africain et arabe.

Présidée par le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, en présence de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, la CMF constitue l'une des principales instances de concertation politique de l'organisation.

Ses travaux portent notamment sur le bilan des engagements du 19e Sommet de la Francophonie, tenu en octobre 2024 à Villers-Cotterêts et à Paris, ainsi que sur les préparatifs du 20e Sommet, placé sous le thème « Réinvestir dans la Paix pour une Prospérité partagée et une Stabilité durable ».

Les participants examinent également les questions relatives à la coopération multilatérale francophone, à la programmation et à la gestion de l'OIF, ainsi que les projets de déclaration et de résolution qui seront soumis au prochain Sommet.

Instituée par la Charte de la Francophonie, aux côtés du Sommet et du Conseil permanent de la Francophonie, la Conférence ministérielle assure la continuité politique de l'Organisation, veille au suivi des décisions prises et contribue à la préparation des prochaines échéances francophones.