Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - Salah entre dans l'histoire, le Mali renverse le Rwanda, le Maroc poursuit son sans-faute

L'Égypte a parfaitement lancé l'ère Ali Maher avec une large victoire (5-0) face au Malawi, vendredi au Caire, lors de la 3e journée des qualifications à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) PAMOJA 2027. Une soirée historique pour Mohamed Salah, devenu le meilleur buteur de l'histoire des Pharaons. De son côté, le Mali a renversé à deux reprises le Rwanda pour s'imposer (3-2), tandis que le Maroc a poursuivi son parcours sans faute en dominant le Niger (5-1).

Salah entre dans l'histoire lors du festival offensif égyptien

Pour ses débuts à la tête de la sélection égyptienne, Ali Maher pouvait difficilement espérer meilleure entrée en matière. Au stade international du Caire, les Pharaons ont surclassé le Malawi (5-0), au terme d'une rencontre marquée par un record historique de leur capitaine Mohamed Salah.

L'Égypte n'a pas tardé à prendre les commandes. Dès la 6e minute, Nasser Maher a ouvert le score en reprenant un centre de Mohamed Hany venu du côté droit, inscrivant ainsi son premier but en sélection.

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Cinq minutes plus tard, Omar Marmoush a profité d'une mauvaise passe en retrait de la défense malawite pour doubler la mise. Juste avant la pause, Mohamed Hany s'est illustré à son tour. Après un centre de Mahmoud Trezeguet repoussé par la défense adverse, le latéral égyptien a décoché une frappe instantanée à près de 25 mètres. Une tentative somptueuse qui a terminé sa course dans la lucarne droite du gardien Chikooka (3-0, 45e).

En seconde période, Mohamed Salah a participé à la fête en inscrivant le quatrième but à la 84e minute, d'une tête à bout portant sur un centre d'Ibrahim Adel.

Dans le temps additionnel, l'arbitre a accordé un penalty à Hamza Abdel Karim. Le capitaine des Pharaons s'est chargé de le transformer pour signer un doublé et porter son total à 70 réalisations en sélection. À 34 ans, Salah devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte, dépassant l'ancien capitaine et ancien sélectionneur Hossam Hassan.

Avec cette victoire, l'Égypte prend seule la tête du Groupe B avec 7 points. Le Malawi reste troisième avec 3 unités. Les deux sélections se retrouveront mardi prochain à Lilongwe. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Angola (4 points) accueillera le Soudan du Sud, toujours à la recherche de son premier point, samedi à Luanda.

Le Mali renverse deux fois le Rwanda

À Bamako, le Mali a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout du Rwanda (3-2), au terme d'une rencontre spectaculaire disputée au stade du 26-Mars, dans le Groupe K.

Les visiteurs ont créé la surprise en ouvrant le score à la 29e minute grâce à Jojea Kwizera. Mais les Aigles ont réagi juste avant la pause. À deux minutes du terme du premier acte, Kamory Doumbia a remis les deux équipes à égalité.

Au retour des vestiaires, le Rwanda a repris l'avantage par l'intermédiaire de Phanuel Kavita (54e). Une avance de courte durée puisque Moussa Yeo a égalisé pour le Mali à la 63e minute.

Poussés par leur public, les hommes de la sélection malienne ont finalement arraché la victoire grâce à Mamadou Camara, buteur à la 84e minute, scellant ainsi un renversement de situation précieux.

Avec ce succès, le Mali prend la tête du Groupe K avec 9 points, soit trois longueurs d'avance sur le Rwanda. Les deux équipes se retrouveront mardi prochain au stade Amahoro de Kigali.

Hakimi guide le Maroc vers un troisième succès

Le Maroc poursuit également son parcours idéal dans le Groupe A. Au stade Mohammed-V de Casablanca, les Lions de l'Atlas ont largement dominé le Niger (5-1), signant une troisième victoire en autant de rencontres.

Les hommes de la sélection marocaine ont rapidement imposé leur rythme. Yasser Zabiri a ouvert le score dès la 4e minute, avant que le capitaine Achraf Hakimi ne fasse le break à la 27e minute.

Le Niger a toutefois entretenu l'espoir en réduisant l'écart grâce à Mohamed Abdouramane à la 41e minute. Juste avant la pause, les visiteurs ont même eu l'occasion d'égaliser sur penalty. Mais Youssouf Oumarou s'est heurté à Yassine Bounou, spécialiste de l'exercice, qui a détourné sa tentative.

Le Maroc a immédiatement puni cette occasion manquée. Dans le temps additionnel de la première période, Achraf Hakimi a inscrit son deuxième but de la soirée pour permettre aux siens de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance (3-1).

En seconde période, Youssef En-Nesyri a creusé l'écart à la 77e minute, en reprenant un service d'Hakimi. Ayoub Oufkir a définitivement scellé le succès marocain à la 90e minute, portant le score à 5-1.

Avec 9 points sur 9 possibles, le Maroc conserve la première place du Groupe A, devant le Gabon (6 points). Le Niger (3 points) occupe la troisième position, tandis que le Lesotho ferme la marche sans le moindre point.