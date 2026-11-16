Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2025 - le Nigeria et la Libye assurent, l'Afrique du Sud accrochée par le Kenya

L'Afrique du Sud a été tenue en échec par le Kenya (2-2), tandis que le Nigeria, le Gabon et la Libye ont signé des victoires importantes, vendredi, à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN 2027 PAMOJA.

Devant leur public, les Bafana Bafana ont laissé filer un succès qui leur tendait les bras. De leur côté, les Super Eagles ont pris le dessus sur la Tanzanie (3-1), le Gabon a dominé le Lesotho (2-0) et la Libye a créé la surprise en s'imposant sur la pelouse de la Tunisie (2-0).

Dans les autres rencontres, le Burkina Faso a arraché la victoire face à la Mauritanie (1-0) dans les derniers instants, tandis que le Cap-Vert a décroché son premier succès dans ces qualifications en dominant le Libéria (4-2).

L'Afrique du Sud laisse échapper la victoire face au Kenya

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L'Afrique du Sud et le Kenya se sont quittés sur un match nul spectaculaire (2-2), à Soweto. Les Harambee Stars ont arraché l'égalisation dans les dernières secondes.

Les Bafana Bafana avaient pourtant pris les devants grâce à un but contre son camp d'Amos Wandala en première période. Le Kenya a répliqué par Michael Olunga, qui a transformé un penalty pour remettre les deux équipes à égalité.

Les champions d'Afrique 1996 pensaient avoir fait le plus dur lorsque Relebohile Mofokeng a inscrit un superbe but d'une reprise de volée, logée sous la barre transversale. Mais les Sud-Africains ont finalement été privés de la victoire par Ryan Ogam, auteur du but égalisateur à la 90e minute.

Le Nigeria se relance et grimpe à la deuxième place

Le Nigeria a renoué avec la victoire en dominant la Tanzanie (3-1), un résultat qui lui permet de s'installer à la deuxième place du Groupe L.

Alhassan Yusuf a rapidement ouvert le score pour les Super Eagles, mais Alphonce Msangsa a permis aux Tanzaniens de revenir à hauteur.

Au retour des vestiaires, Tolu Arokodare a redonné l'avantage au Nigeria à la 52e minute. L'attaquant s'est ensuite offert un doublé huit minutes plus tard pour mettre définitivement les siens à l'abri.

Avec ce succès, le Nigeria remonte à la deuxième place du groupe, tandis que la Tanzanie reste lanterne rouge.

Bouanga porte le Gabon face au Lesotho

Le Gabon a réalisé une bonne opération en s'imposant face au Lesotho (2-0). Les Panthères reviennent ainsi à hauteur du Maroc, leader du Groupe A.

Denis Bouanga a été le grand artisan de ce succès en inscrivant les deux buts de la rencontre. Un doublé précieux qui permet aux Gabonais de rester pleinement dans la course et de consolider leurs ambitions dans ce groupe.

La Libye frappe fort en Tunisie et prend les commandes du Groupe H

La Libye a signé l'une des performances marquantes de cette journée en allant s'imposer sur la pelouse de la Tunisie (2-0). Une victoire qui lui permet de prendre la tête du Groupe H.

Ali Yousef Al Musrati a rapidement donné l'avantage aux visiteurs en ouvrant le score dès la 4e minute. Hamdou El Houni a ensuite fait le break à la 62e minute, scellant le succès libyen.

Une victoire de prestige pour la Libye, qui dépasse ainsi son adversaire du jour au classement.

Le Burkina Faso arrache la victoire au bout du suspense

Le Burkina Faso a dû patienter jusqu'aux dernières secondes pour venir à bout de la Mauritanie (1-0). Elohim Kaboré a délivré les Étalons en inscrivant l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel.

Alors que les deux sélections semblaient se diriger vers un partage des points, Kaboré a surgi dans les ultimes instants pour offrir trois précieux points aux siens.

Ce succès permet au Burkina Faso de revenir à hauteur du Bénin, leader du groupe F, et de relancer la course à la qualification.

Le Cap-Vert décroche son premier succès

Le Cap-Vert a enfin lancé sa campagne de qualification en s'imposant face au Liberia (4-2), au terme d'une rencontre riche en buts.

Ayoni Santos a ouvert le score pour les Requins bleus, avant que Franklin Nyenetue ne remette les deux équipes à égalité. Dje Tavares a ensuite redonné l'avantage aux Cap-Verdiens, puis Dailon Livramento a creusé l'écart avant la pause.

Les insulaires ont poursuivi sur leur lancée après le retour des vestiaires. Derensili Fernandes a inscrit un quatrième but à la 90e minute pour parachever ce succès et offrir au Cap-Vert ses trois premiers points dans ces éliminatoires.

Une victoire bienvenue pour les Requins Bleus, qui peuvent désormais aborder la suite de la campagne avec davantage de confiance.