Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - L'Éthiopie crée la surprise au Mozambique, le Burundi arrache le nul en ZambieL

L'Éthiopie a signé l'une des belles surprises de la journée dans les éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) PAMOJA 2027 en s'imposant sur le terrain du Mozambique (1-0), vendredi. Dans le Groupe I, le Burundi a également arraché un précieux match nul face à la Zambie (1-1) grâce à une égalisation tardive, devant un stade comble.

Canaan Markneh a offert trois points précieux à l'Éthiopie en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 87e minute. De son côté, Jean Girumugisha a privé la Zambie de la victoire en égalisant à la 83e minute.

Dans le Groupe G, les Comores et le Congo se sont neutralisés (0-0). Un résultat qui laisse les deux sélections en quête de points dans la course à la qualification.

Mozambique 0-1 Éthiopie : Markneh frappe à trois minutes du terme

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L'Éthiopie a réalisé une belle opération dans le Groupe J en allant s'imposer au Mozambique (1-0). Une victoire acquise dans les dernières minutes grâce à Canaan Markneh, héros de la soirée.

Longtemps indécise, la rencontre est restée sans but durant toute la première période et une grande partie du second acte. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, Markneh a finalement fait basculer la partie à la 87e minute.

Ce succès constitue un coup d'arrêt pour le Mozambique, qui comptait quatre points après ses deux premières rencontres et espérait conforter sa position dans le Groupe J.

Pour l'Éthiopie, ces trois points décrochés à l'extérieur relancent les ambitions dans la course à la qualification.

Les deux équipes se retrouveront le 17 novembre pour la manche retour. Le Mozambique aura alors l'occasion de prendre sa revanche et de relancer sa campagne.

Zambie 1-1 Burundi : Girumugisha refroidit le stade

La Zambie a laissé filer deux points à domicile. Devant des tribunes combles, les Chipolopolo ont été rejoints en fin de match par le Burundi (1-1), dans le cadre du Groupe I.

Les locaux pensaient avoir fait le plus dur lorsque Edward Chilufya a ouvert le score à la 65e minute. Bien servi par Albert Kangwanda, l'attaquant a conclu d'une frappe à ras de terre qui n'a laissé aucune chance au gardien burundais Jonathan Nahimana.

Ce but avait alors lancé les célébrations dans les tribunes et placé la Zambie sur la voie d'une victoire précieuse.

Mais le Burundi n'a rien lâché. À la 83e minute, Jean Girumugisha a trouvé le chemin des filets et remis les deux équipes à égalité, réduisant au silence le public local.

La Zambie peut nourrir des regrets après avoir laissé échapper un succès qui lui tendait les bras. Le Burundi, lui, repart avec un point mérité au terme d'une fin de match disputée.

Les deux sélections se retrouveront le mardi 17 novembre pour une nouvelle confrontation qui pourrait peser lourd dans la bataille du Groupe I.

Comores 0-0 Congo : un partage des points qui ne fait les affaires de personne

Les Comores et le Congo n'ont pas réussi à se départager (0-0), vendredi, au Stade Omnisports de Malouzini, à Moroni, dans le Groupe G des éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027.

Malgré plusieurs changements opérés au cours de la rencontre pour tenter de faire sauter le verrou adverse, aucune des deux formations n'est parvenue à trouver la faille.

Après une première période sans but, le scénario s'est répété au retour des vestiaires, les deux équipes se quittant finalement sur un score vierge.

Les Comores abordaient cette rencontre avec l'ambition de confirmer leur précédente victoire face à la Namibie. Avec ce résultat, ils totalisent désormais quatre points après trois journées.

Le Congo, de son côté, était toujours à la recherche de son premier succès après une défaite contre la Namibie et un nul face au Cameroun. Ce nouveau partage des points porte son total à deux unités.

Les deux sélections restent en course, mais devront hausser leur niveau de jeu lors des prochaines journées pour espérer décrocher leur billet.

La manche retour, prévue le 17 novembre à Brazzaville, s'annonce déjà importante pour la suite de leurs ambitions continentales.