Afrique: CAN de Beach Soccer 2026 - La CAF dévoile le calendrier des rencontres au Sénégal

Le Sénégal, pays hôte et champion en titre, ouvrira la compétition face au Ghana le 28 novembre.

Huit nations seront en lice pour le titre continental et une qualification pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2027.

Les 18 rencontres de la compétition se dérouleront du 28 novembre au 6 décembre 2026 à Saly.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le calendrier officiel ainsi que les horaires des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2026, qui se tiendra au Sénégal.

La compétition réunira huit sélections nationales à Saly, du 28 novembre au 6 décembre 2026, pour neuf jours de compétition au cours desquels les meilleures nations africaines de la discipline se disputeront le titre continental.

Pays hôte et tenant du titre, le Sénégal lancera sa campagne face au Ghana, le samedi 28 novembre à 16h30 (GMT). Cette première journée sera précédée de l'opposition entre le Mozambique et l'Ouganda, programmée à 15h00.

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Devant leur public, les Lions de la plage auront à coeur de conserver leur couronne face à une concurrence qui s'annonce relevée.

À l'issue du tirage au sort final, le Sénégal a été placé dans le Groupe A, aux côtés du Mozambique, de l'Ouganda et du Ghana. Le Groupe B est composé de la Mauritanie, du Maroc, du Malawi et de l'Angola.

Finaliste de la précédente édition, la Mauritanie débutera son parcours face à l'Angola, le dimanche 29 novembre à 15h00. Le Maroc fera ensuite son entrée en lice contre le Malawi à 16h30.

La phase de groupes s'achèvera le 2 décembre. Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur qualification pour les demi-finales, prévues le vendredi 4 décembre.

La petite finale et la finale se disputeront quant à elles le dimanche 6 décembre.

Cette édition de la CAN de Beach Soccer servira également de compétition qualificative africaine pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2027. Les deux finalistes représenteront ainsi le continent lors du rendez-vous mondial.

À travers cette compétition, la CAF poursuit le développement et la promotion du beach soccer africain, en offrant aux sélections nationales une nouvelle occasion de mettre en valeur leur talent sur la scène continentale et internationale.

Pour consulter le calendrier complet de la CAN de Beach Soccer Sénégal 2026 et les horaires des rencontres, CLIQUEZ ICI.

Pour plus d'informations sur la CAN de Beach Soccer Sénégal 2026, rendez-vous sur www.cafonline.com.