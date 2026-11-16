Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - La RDC poursuit son sans-faute, la Guinée-Bissau freinée

La République Démocratique du Congo a conforté sa première place dans le groupe E des qualifications à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) PAMOJA 2027 en s'imposant avec autorité face à la Sierra Leone (3-1), jeudi. Dans le même groupe, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe se sont neutralisés (0-0).

Dans le Groupe L, Madagascar a également tenu en échec la Guinée-Bissau (1-1), privant les Bissau-Guinéens d'une troisième victoire consécutive et d'une occasion de creuser l'écart en tête du classement.

Ces résultats relancent les enjeux dans la course à la qualification pour la phase finale, qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027.

RDC 3-1 Sierra Leone : les Léopards enchaînent une troisième victoire

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La RDC poursuit son parcours sans faute dans les éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027. Les Léopards ont signé une troisième victoire consécutive dans le Groupe E en dominant la Sierra Leone (3-1).

Les Congolais n'ont pas tardé à prendre les devants. Dès la 4e minute, Yoane Wissa a ouvert le score sur une passe de Nathanaël Mbuku, lançant idéalement les siens.

À la 35e minute, Samuel Moutoussamy a doublé la mise et permis à la RD Congo de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance.

Au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Desabre ont poursuivi sur leur lancée. Edo Kayembe a inscrit le troisième but congolais à la 58e minute, à la conclusion d'une action initiée par Arthur Masuaku.

La Sierra Leone a toutefois sauvé l'honneur en fin de rencontre grâce à Stephen Bekoe, entré en jeu, qui a réduit l'écart à la 83e minute. Insuffisant néanmoins pour remettre en cause la victoire des Léopards.

Avec neuf points en trois rencontres, la RDC conserve la tête du Groupe E et confirme ses ambitions. Elle retrouvera la Sierra Leone le 17 novembre pour le match retour, avec l'objectif de poursuivre sa marche vers la qualification.

Guinée équatoriale 0-0 Zimbabwe : deux équipes dos à dos

La Guinée équatoriale et le Zimbabwe n'ont pas réussi à se départager (0-0), jeudi, dans le Groupe E des éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027.

À égalité avec trois points avant cette troisième journée, les deux sélections avaient l'occasion de se rapprocher de la RD Congo, leader du groupe. Mais aucune n'est parvenue à faire la différence au terme d'une rencontre disputée.

La première période, relativement fermée, a été marquée notamment par l'avertissement reçu par Kelvin Moyo, côté zimbabwéen, à la 24e minute.

Après la pause, les deux équipes ont tenté de forcer la décision. Andy Rinomhota a été averti à son tour à la 55e minute, tandis que les deux sélectionneurs ont procédé à plusieurs changements pour apporter du sang neuf.

Malgré ces ajustements, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

Ce résultat permet aux deux formations de porter leur total à quatre points après trois journées. Elles se retrouveront le 16 novembre au Zimbabwe pour une deuxième confrontation qui s'annonce déjà importante dans la course à la qualification.

Madagascar 1-1 Guinée-Bissau : les Bissau-Guinéens freinés

La Guinée-Bissau a laissé échapper deux points dans le Groupe L en concédant le nul face à Madagascar (1-1), jeudi, lors de la troisième journée des éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027.

Les Bissau-Guinéens abordaient cette rencontre avec un bilan parfait de deux victoires en autant de matches. Mais ils se sont heurtés à une équipe malgache déterminée à décrocher son premier succès dans ces qualifications.

Après une première période sans but, Madagascar a trouvé la faille à la 59e minute grâce à Warren Caddy. Un avantage que les locaux ont tenté de préserver en procédant notamment à plusieurs changements.

Mais la Guinée-Bissau a fini par trouver la solution en fin de rencontre. À la 84e minute, Renato Nhaga a remis les deux équipes à égalité sur une passe décisive de Tombie Vieira.

Cette égalisation tardive prive Madagascar d'une première victoire dans ces éliminatoires, mais permet à la Guinée-Bissau de préserver son invincibilité.

Avec sept points en trois matches, les Bissau-Guinéens restent solidement installés en tête du Groupe L. Les deux sélections se retrouveront le 17 novembre pour le match retour, avec l'ambition pour Madagascar de relancer sa campagne qualificative.