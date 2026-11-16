Afrique: TotalEnergies CAF CAN 2027 - Le Ghana relance sa campagne avec une première victoire face à la Somalie

Le Ghana a mis fin à trois années sans victoire en éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations en dominant la Somalie (2-0), jeudi, lors de la troisième journée des qualifications pour la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027. Un succès précieux qui permet aux Black Stars de retrouver espoir dans la course à la qualification.

Les buts de Jonas Adjetey et Felix Afena-Gyan ont offert au Ghana ses trois premiers points dans le Groupe C, après deux défaites concédées face à la Côte d'Ivoire et à la Gambie.

Au stade sportif de Sekondi, les Black Stars ont également mis un terme à une série de matches sans victoire en qualifications pour la CAN qui remontait à novembre 2023. Un soulagement pour une sélection déterminée à éviter une nouvelle campagne décevante.

Avec trois points, le Ghana occupe désormais la troisième place du groupe C, derrière la Côte d'Ivoire et la Gambie, qui comptent chacune six unités et devaient s'affronter plus tard dans la journée à Bouaké.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre marquait également les débuts de Kim Lars Björkegren à la tête des Black Stars dans un match officiel. Le sélectionneur intérimaire a signé une première victoire encourageante.

Ayew manque un penalty, Adjetey débloque la situation

Le Ghana a obtenu une première occasion de prendre l'avantage dès la 13e minute, après une faute sur Alidu Seidu dans la surface de réparation.

Mais le capitaine Jordan Ayew n'a pas réussi à transformer le penalty, permettant à la Somalie de rester dans le match malgré un début de rencontre favorable aux locaux.

Cet échec a accentué la pression sur les Black Stars, déjà fragilisés par leurs deux premières sorties, marquées par une défaite 2-0 contre la Côte d'Ivoire et un revers à domicile face à la Gambie (4-2).

Bien organisée défensivement, la Somalie a longtemps résisté aux offensives ghanéennes et repoussé les tentatives adverses.

Il a finalement fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir le Ghana trouver la faille. À la 45e+2 minute, le défenseur Jonas Adjetey a ouvert le score sur une passe décisive de Mohammed Salisu, offrant un avantage précieux aux siens avant la pause.

Afena-Gyan fait le break, Kudus signe un retour remarqué

Au retour des vestiaires, le Ghana a poursuivi sur sa lancée. À la 62e minute, Felix Afena-Gyan a doublé la mise au terme d'une action initiée par Mohammed Kudus.

Cette deuxième réalisation a mis les Black Stars à l'abri et leur a permis de gérer plus sereinement la fin de rencontre.

Absent de la sélection depuis plusieurs mois, Kudus effectuait à cette occasion sa première apparition internationale de l'année 2026. Le milieu offensif de Tottenham a signé un retour remarqué en délivrant une passe décisive.

Plusieurs cadres avaient également retrouvé le groupe pour cette double confrontation décisive, notamment Jordan Ayew, Thomas Partey et Mohammed Salisu.

À la 75e minute, Kim Lars Björkegren a également lancé Daniel Kofi Kyereh à la place de Jordan Ayew. Le joueur effectuait lui aussi son retour en sélection après une longue absence.

Solide jusqu'au coup de sifflet final, le Ghana a conservé son avantage de deux buts et signé un premier match sans encaisser de but dans ces qualifications, après avoir concédé six réalisations lors de ses deux précédentes rencontres.

Le Ghana se relance, mais la qualification reste à conquérir

Ce succès permet au Ghana de porter son total à trois points après trois journées. Les Black Stars restent toutefois à distance de la Côte d'Ivoire et de la Gambie, qui avaient remporté leurs deux premiers matches.

Le duel entre les deux leaders du Groupe C, programmé jeudi à Bouaké, pourrait d'ailleurs peser lourd dans la suite de la course à la qualification.

De son côté, la Somalie reste dernière du groupe, sans le moindre point après trois défaites consécutives.

Les deux sélections se retrouveront lundi 16 novembre pour la manche retour. Une deuxième victoire consécutive permettrait au Ghana de porter son total à six points et de renforcer ses chances de qualification.

Avec trois rencontres encore à disputer après cette quatrième journée, les Black Stars n'ont plus beaucoup de marge de manoeuvre s'ils veulent retrouver la phase finale de la CAN.

La CAN 2027 sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 19 juin au 17 juillet.