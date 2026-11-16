Ile Maurice: Grant Van Niekerk arrêté pour conduite en état d'ivresse

Le jockey sud-africain Grant Van Niekerk, âgé de 35 ans, a été arrêté aux petites heures de ce samedi 14 novembre pour avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée. Placé en cellule de dégrisement, il a été relâché dans la matinée.

Selon nos informations, les faits se sont produits vers 4 heures, sur la route côtière de Grand-Baie, lors d'un contrôle de routine. Au volant d'une berline noire, le jockey a été intercepté par des policiers de la Traffic Branch. Le test d'alcoolémie a révélé une concentration de 70 microgrammes d'alcool par 100 ml d'air expiré. Il a été verbalisé pour Driving a motor vehicle with alcohol concentration above prescribed limit.

À Maurice, la limite légale est fixée à 9 microgrammes d'alcool pour 100 ml d'air expiré. Le jockey ne figure toutefois pas parmi les cavaliers engagés pour la réunion hippique de ce samedi.