Ile Maurice: Le revers des bons chiffres

Il faut saluer les bons chiffres. Ils rassurent les gouvernements, nourrissent les communiqués et donnent aux ministres de quoi se féliciter. Mais une économie ne se résume pas à ses records. Les chiffres disent beaucoup. Ils omettent parfois l'essentiel.

Le tourisme en offre une bonne illustration. Les dix premiers mois de l'année ont attiré 1,19 million de visiteurs, soit 4 % de plus qu'en 2025. En octobre, les arrivées ont progressé de 8,3 %. À la fin de septembre, les recettes touristiques atteignaient déjà Rs 83,6 milliards. L'année 2026 pourrait donc battre de nouveaux records.

C'est une excellente nouvelle. Le tourisme reste l'une des grandes machines économiques du pays : il génère des devises, crée des emplois et fait vivre une chaîne qui s'étend bien au-delà des hôtels, des restaurateurs aux chauffeurs, des artisans aux agriculteurs.

Mais un record n'est pas une politique. Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a donc raison de rappeler que «les chiffres ne racontent pas tout». La vraie question n'est pas seulement de savoir combien de touristes débarquent à l'aéroport SSR.Elle est de savoir ce que Maurice retire réellement de leur passage.

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Pendant trop longtemps, le succès touristique s'est résumé à une équation rudimentaire : plus d'avions, plus de sièges, plus d'arrivées. Or, le volume n'est pas nécessairement synonyme de valeur. La durée des séjours, la dépense par visiteur, la part des revenus qui reste dans l'économie locale et la qualité des emplois créés comptent tout autant.

Le prochain défi est donc simple à formuler, plus difficile à relever : passer du volume à la valeur. Cette logique devrait aussi guider la politique aérienne. Une île qui veut attirer touristes, investisseurs et talents ne peut considérer son espace aérien comme une forteresse. La concurrence ouvre des marchés et multiplie les connexions. Mais ouvrir le ciel ne signifie pas le donner. Les droits de trafic sont un actif national, à négocier contre des contreparties tangibles : nouveaux marchés, partenariats avec Air Mauritius, investissements, fret, formation ou maintenance. Protéger Air Mauritius ne devrait surtout pas signifier protéger Maurice de la concurrence. Une compagnie nationale peut être stratégique sans être placée sous une cloche de verre. Son avenir dépendra moins des barrières que de sa capacité à nouer des alliances et à s'intégrer aux grands réseaux.

Le même fossé entre les chiffres et la réalité apparaît dans le débat sur l'inflation. La Banque de Maurice a relevé son taux directeur à 5 %. Face à une hausse des prix devenue plus généralisée, la décision est difficile à contester. Une banque centrale qui laisse les anticipations inflationnistes s'installer finit généralement par devoir administrer un remède bien plus brutal.

Mais les critiques soulèvent une objection valable : la politique monétaire ne peut pas tout. La Banque centrale peut freiner la demande en rendant le crédit plus cher. Elle ne peut ni réduire les frais portuaires ni créer de la concurrence ni enrayer seule la dépréciation de la roupie ou effacer les taxes qui alourdissent certains prix.

Le risque est donc celui d'un partage inéquitable du fardeau. Les ménages endettés et les PME paieront immédiatement la hausse des taux. Les rigidités qui rendent durablement la vie chère, elles, pourraient rester intactes.

Il faut deux bras pour combattre l'inflation : une banque centrale suffisamment indépendante pour défendre la stabilité des prix et un gouvernement suffisamment ambitieux pour s'attaquer aux causes structurelles. S'en remettre uniquement à la première reviendrait à traiter les symptômes tout en négligeant la maladie.

Tourisme et inflation racontent, au fond, la même histoire. Les chiffres sont indispensables. Ils ne constituent pas une stratégie.Maurice peut battre des records d'arrivées et contenir l'inflation. Mais le véritable test sera ailleurs : transformer la croissance en prospérité mieux partagée et les bonnes performances en réformes durables. Les chiffres font les gros titres. Les réformes déterminent l'avenir.