Ile Maurice: Le ministère revoit ses lignes directrices pour agir plus tôt

Un décès sur cinq. En 2025, le diabète était responsable de 20,9 % des décès à Maurice.

Face à ce constat alarmant, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a réaffirmé la volonté du gouvernement de miser davantage sur la prévention, ce samedi 14 novembre, à Quatre-Bornes. Il procédait au lancement d'un atelier de validation des nouvelles lignes directrices sur la prise en charge du diabète, organisé dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, placée cette année sous le thème Early Action on Diabetes.

Aujourd'hui, environ un adulte sur cinq, âgé de 25 à 74 ans, vit avec un diabète de type 2, tandis que 15,9 % des personnes de cette tranche d'âge sont prédiabétiques. Près d'un tiers des diabétiques ignorent qu'ils sont atteints de la maladie. Dans les hôpitaux publics, environ 90 % des amputations non traumatiques concernent des patients diabétiques. «Ces chiffres démontrent que le diabète n'est pas simplement une question de glycémie élevée», a souligné Anil Bachoo, plaidant pour une approche moins réactive, davantage axée sur la prévention et le diagnostic précoce.

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C'est dans cette optique que le ministère a entrepris la révision de ses lignes directrices, dans le cadre du plan d'action national intégré sur les maladies non transmissibles. Le document soumis aux participants intègre de nouveaux antidiabétiques oraux dans l'arsenal thérapeutique. Il prévoit également des protocoles plus détaillés pour la prise en charge du pied diabétique, des recommandations spécifiques aux enfants et aux jeunes, ainsi qu'un volet consacré à la reconnaissance et au traitement des complications aiguës.

L'objectif est de fournir aux professionnels de santé un cadre commun afin d'assurer une prise en charge plus uniforme à travers le pays. Le ministre a ainsi invité des médecins, des spécialistes et des universitaires à participer activement aux échanges et à apporter un regard critique sur le document. «Votre expérience et vos retours permettront de faire en sorte que le document final soit non seulement scientifiquement solide, mais aussi pratique et applicable dans nos services de santé.»

Pour les patients déjà diagnostiqués, Anil Bachoo a également mis en avant les centres consacrés au diabète et à la santé vasculaire, implantés dans les différentes régions sanitaires. Ces structures visent à faciliter l'accès aux examens et aux consultations spécialisées, afin de détecter plus tôt les complications, notamment les troubles de la vue, les maladies rénales et les lésions pouvant conduire à des amputations.

Présent à la cérémonie, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Maurice, le Dr Abdou Salam Gueye, a toutefois apporté une nuance concernant le dépistage. Si Maurice affiche de meilleurs résultats que la moyenne mondiale, environ un diabétique sur quatre ignore encore qu'il est atteint de la maladie. «25 %, c'est aussi beaucoup», a-t-il fait remarquer.

Il a rappelé les objectifs fixés par les États membres de l'OMS à l'horizon 2030, notamment le diagnostic de 80 % des personnes diabétiques et l'accès à une insuline abordable pour tous les patients atteints de diabète de type 1.

Selon lui, l'adoption de nouvelles lignes directrices constitue une avancée importante, mais «une ligne directrice ne suffit pas». Le représentant de l'OMS a ainsi plaidé pour une mobilisation de l'ensemble du gouvernement et de la société afin de lutter contre la mauvaise alimentation, la sédentarité et l'obésité.

Il a notamment évoqué l'élaboration d'un modèle de profil nutritionnel destiné à encadrer la publicité visant les enfants pour les produits trop gras ou trop sucrés. «La trajectoire du diabète peut être changée», a-t-il insisté.

La cérémonie s'est achevée par le lancement officiel, par le ministre de la Santé, d'une série d'activités organisées dans le cadre de la Journée mondiale du diabète.