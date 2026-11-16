Ile Maurice: Un adulte sur cinq touché, APSA tire la sonnette d'alarme

Agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est le message d'APSA International pour la Journée mondiale du diabète, célébrée ce samedi sur le thème Early Action on Diabetes. L'organisation a lancé sa campagne annuelle, Your journey to better health, axée sur la prévention et le dépistage précoce, le mardi 10 novembre à l'APSA Diabetes Care Centre, à Trianon.

Selon sa présidente, Audrey Hardy, un Mauricien sur cinq âgé de plus de 25 ans vivrait avec le diabète et près de la moitié des personnes concernées l'ignoreraient. Environ 500 amputations liées à la maladie seraient pratiquées chaque année, dont 85 % pourraient être évitées. Elle lance : «Le diabète n'attend pas. Pourquoi attendrionsnous ?» Depuis 2010, APSA International défend une approche qui associe suivi médical et nutritionnel, activité physique adaptée, accompagnement psychologique et éducation thérapeutique.

La campagne s'articule autour de deux temps forts, a précisé Tasneem Tegally. La World Diabetes Day Week propose bilans de santé, conseils nutritionnels et contrôles vasculaires. Le Lions Club de Quatre-Bornes fait don de cinq capteurs de glucose en continu et Health Focus offre des glucomètres. Ce samedi, l'APSA Diabetes Karavan se rend à Camp-Levieux pour des dépistages.

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La November Wellness Campaign, jusqu'au 30 novembre, met en jeu 120 consultations et séances gratuites (médecine générale, activité physique, psychothérapie et diététique), avec des tarifs préférentiels pour certains examens cardiovasculaires et oculaires. Une journée de dépistage est aussi prévue le 28 novembre au Super U Cap Tamarin, avec le Lions Club de Rivière-Noire.

Audrey Hardy conclut par un appel : «Ler finn arive pou nou kone ! Ler finn arive pou nou azir !»

Anil Bachoo : «Mettre davantage l'accent sur la prévention»

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a annoncé le renforcement des campagnes de prévention et de sensibilisation à travers le pays. Des applications mobiles devraient être opérationnelles dès ce samedi pour faciliter l'accès à l'information et encourager les bonnes pratiques.

«Nous devons mettre davantage l'accent sur la prévention. Je ferai le maximum pour intensifier les campagnes de sensibilisation, notamment dans les hôpitaux et auprès des enfants.» a déclaré le ministre. Une priorité qui fait écho aux chiffres récents sur les jeunes : selon le Mauritius Nutrition Survey 2022, 44 % des 12-19 ans sont en situa- tion de prédiabète.

Anil Bachoo a également insisté sur l'importance du dépistage précoce, notamment des examens des pieds, et du suivi médical régulier, appelant les patients à consulter et à respecter leurs traitements. Selon lui, les efforts doivent se poursuivre pour réduire les décès liés au diabète et améliorer la prise en charge des malades.

Témoignages

Sooneeta, prédiabétique depuis ses grossesses, mise sur l'alimentation et le sport

Mère de deux garçons, Sooneeta a découvert qu'elle était prédiabétique lors de sa première grossesse, à 31 ans. «C'est lors des examens de ma première grossesse que j'ai appris que j'étais prédiabétique. Les médecins m'avaient alors recommandé de contrôler mon alimentation et de faire de l'exercice. J'ai suivi ces conseils», raconte-t-elle. Elle était toujours prédiabétique lors de sa seconde grossesse, à 37 ans, et a renouvelé les mêmes efforts.

Aujourd'hui, elle fait un bilan chaque année. «Heureusement, jusqu'à présent, je suis toujours prédiabétique. Je ne prends aucun médicament. Je contrôle simplement ce que je mange et je fais de l'exercice.»

Alain, diabétique depuis plus de dix ans, ne compte plus ses dépenses

Diabétique depuis plus de dix ans et souffrant aussi de problèmes cardiaques, Alain se fait suivre dans une Mediclinic et à l'hôpital. «Il m'arrive même d'acheter moi-même certains médicaments pour mon diabète», explique-t-il, sans pouvoir dire combien il dépense chaque mois. Autrefois sous insuline, il prend désormais trois comprimés par jour.

Prakash, 70 ans, débourse Rs 5 000 par mois

Diabétique depuis près de 20 ans, Prakash est suivi à l'hôpital, mais achète luimême ses médicaments. «Cela me coûte environ Rs 5 000 par mois», explique-t-il.

Donald, 74 ans, entre médecin privé et tisane

Diabétique depuis l'âge de 55 ans, Donald consulte un médecin privé tous les deux à trois mois. «Chaque mois, je dépense entre Rs 1 300 et Rs 1 400 pour mes médicaments. Pour une consultation, je paie entre Rs 1 000 et Rs 1 200», détaille-t-il. Il boit aussi «enn latizann» de feuilles de goyave et de carrousel, et a supprimé le riz et les sucreries de son alimentation.

Rani Balloo (diabetes safeguard) : «Des directives qui restent dans un tiroir ne sauveront pas un pied»

La fondatrice et directrice de Diabetes Safeguard (DIASE), Rani Balloo, appelle à une mobilisation collective sous le slogan Azir Boner Moris !. «Nous ne pouvons plus considérer le diabète comme une maladie qui concerne uniquement les personnes âgées. Il concerne nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, nos mères, nos travailleurs et l'ensemble de notre société», souligne-t-elle.

Elle salue les initiatives du ministère de la Santé et du bien-être, notamment les programmes de dépistage, l'unité mobile dédiée au diabète et la mise à jour des directives cliniques, mais insiste sur leur application : «Des directives qui restent dans un tiroir ne sauveront pas un pied. Un protocole qui n'atteint jamais un centre de santé ne protégera pas un rein.»

L'ONG fait du suivi après dépistage, de la prévention des amputations et de l'accompagnement des femmes ayant eu un diabète gestationnel ses priorités. Elle fournit aussi gratuitement du matériel de surveillance aux familles qui ne peuvent pas se l'offrir.