Ile Maurice: Ravin Sooroojebally - Mandat prolongé d'un an sous le signe de la controverse aux Casernes centrales

Le commissaire de police, Ravin Sooroojebally, est confirmé pour une année supplémentaire à la tête de la Mauritius Police Force (MPF). Selon des sources concordantes, son contrat vient à nouveau d'être renouvelé pour 12 mois, à l'approche du deuxième anniversaire de sa prise de fonction. Toutefois, cette prolongation est loin de faire l'unanimité aux Casernes centrales, où plusieurs officiers dressent un bilan critique de sa gestion.

Entre les réformes initiales saluées, la gestion contestée des tensions d'octobre 2026 et l'influence grandissante de l'ancien commissaire Ramanooj Gopalsingh, le patron de la police entame cette nouvelle étape dans un climat tendu. Certaines informations laissent également entendre qu'il pourrait se retirer avant l'expiration de son contrat, sur fond de possibles remaniements.

La reconduction de Ravin Sooroojebally intervient à deux jours de son deuxième anniversaire au sommet de l'institution policière. Si les autorités semblent privilégier une forme de continuité administrative et opérationnelle, cette décision suscite de vives interrogations dans les rangs. De nombreux policiers peinent à comprendre les raisons de ce maintien, alors que le leadership du commissaire fait l'objet d'une remise en question croissante.

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Pour plusieurs observateurs internes, cette décision contraste avec le malaise ressenti sur le terrain. Pourtant, le retour de Ravin Sooroojebally avait suscité de grands espoirs. Il avait pris les rênes de la MPF le 15 novembre 2024, après la victoire de l'Alliance du changement aux élections générales et le départ d'Anil Kumar Dip. L'ancien Deputy Commissioner of Police (DCP) était sorti d'une retraite entamée une dizaine d'années plus tôt pour redresser l'institution. Fort de plus de 40 ans d'expérience, notamment à la tête de l'Anti Drug & Smuggling Unit, de la Very Important Persons Security Unit et de la Counter Terrorism Unit, il incarnait alors une image de rigueur et de discipline.

Élan initial essoufflé

Ses premières mesures avaient renforcé ce capital de confiance. Dès son arrivée, il avait procédé au démantèlement de la Special Striking Team, engagé la réorganisation de plusieurs brigades, redistribué des responsabilités et relancé la publication régulière des promotions dans les Routine Orders. En décembre 2025, il avait présenté un bilan axé sur l'aménagement des horaires de travail, la révision des affectations et la modernisation des structures policières. Deux ans après sa nomination, cet élan initial semble toutefois s'être essoufflé, laissant place à une profonde désillusion parmi de nombreux policiers.

Selon plusieurs témoignages recueillis en interne, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui. Certains officiers vont jusqu'à le considérer comme l'un des pires commissaires de l'institution, pointant du doigt un manque de réactivité face aux situations d'urgence. Ils estiment que le commissaire tarde parfois à trancher lorsque des décisions fermes s'imposent. Dès lors, le renouvellement de son mandat alimente l'incompréhension, beaucoup attribuant ce maintien avant tout à la confiance politique dont il jouit auprès du Premier ministre, comme le résume un policier en évoquant qu'il demeure un homme de confiance du chef du gouvernement.

La gestion des tensions d'octobre 2026 constitue l'épisode le plus sensible et le plus commenté de son passage à la tête de la police. Alors que plusieurs localités du pays étaient secouées par de violents troubles, Ravin Sooroojebally s'était rendu sur le terrain, notamment à Abercrombie, dans la soirée du 12 octobre. Sa présence remarquée aux côtés de l'activiste Bruneau Laurette, également engagé dans des démarches visant à ramener le calme, avait particulièrement retenu l'attention.

Bien que cette initiative ait pu s'inscrire dans une volonté d'apaisement, elle a provoqué un malaise profond au sein de la hiérarchie policière. Pour de nombreux agents, cette séquence a donné l'impression d'un commandement en difficulté, peinant à affirmer son autorité dans un contexte critique. Cet événement a durablement fragilisé la perception du leadership du commissaire auprès de ses troupes.

Désaveu pour l'état-major

Un autre épisode survenu durant cette crise continue d'alimenter les discussions aux Casernes centrales. Au plus fort des violences, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, aurait reçu Vimen Sabapathee et Bruneau Laurette à son bureau, pour des consultations sur des questions de sécurité liées à la crise. Cette démarche a suscité de vives réactions parmi certains policiers, qui y voient un signe de défiance envers l'étatmajor officiel. Un membre de la force policière estime que le recours à des intervenants extérieurs, présentés comme des experts en sécurité, constitue un véritable désaveu pour le commissaire et son état major, relançant le débat sur l'autonomie réelle du commandement.

L'ampleur des incidents d'octobre 2026 a mis l'appareil sécuritaire à rude épreuve. Au 16 octobre, les forces de l'ordre avaient arrêté 151 personnes, dont 16 mineurs. Sept policiers avaient été blessés, tandis que huit postes de police, 31 véhicules officiels et 162 caméras Safe City avaient été endommagés. Ce n'est qu'après l'instauration d'un couvrefeu et le déploiement de plusieurs unités spécialisées que le calme avait pu être rétabli.

Parallèlement à ces critiques, l'équilibre des pouvoirs au sommet de l'appareil sécuritaire semble avoir évolué avec le retour de l'ancien commissaire de police Ramanooj Gopalsingh. Âgé de 75 ans, ce dernier a repris du service le 16 septembre dernier comme conseiller en sécurité et en renseignement auprès du PMO, dans le cadre de la réorganisation du National Security Service et d'autres réformes policières.

Or, selon des sources proches des Casernes centrales, Ramanooj Gopalsingh occuperait désormais une place prépondérante dans le traitement des affaires policières. Il serait ainsi devenu le véritable maître d'oeuvre des dossiers stratégiques et des décisions majeures concernant l'institution. Cette configuration soulève de sérieuses questions quant à la marge de manoeuvre effective de Ravin Sooroojebally. Bien qu'il conserve officiellement la tête de la MPF, plusieurs cadres s'interrogent sur la réalité de son autorité face à l'influence grandissante du conseiller du PMO.

Dans ce contexte, le renouvellement du contrat de Ravin Sooroojebally pour un an ne garantit pas qu'il ira jusqu'au bout de cette échéance. Selon des indications internes, l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite n'est pas écartée. Par ailleurs, des réajustements seraient en préparation aux Casernes centrales. Si les contours de cette réorganisation demeurent flous, ils pourraient redéfinir certaines responsabilités hiérarchiques ou préparer la succession du commissaire. Ravin Sooroojebally aborde ainsi cette nouvelle étape dans un climat bien plus incertain qu'en novembre 2024.