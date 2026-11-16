Ile Maurice: Une marche pour sensibiliser aux dangers du diabète

14 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sumeet Mudhoo

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée ce samedi, le Rotary Club de Grand-Baie a organisé, pour la deuxième année consécutive, une marche de sensibilisation afin d'alerter la population sur les dangers de cette maladie et l'importance de la prévention.

L'initiative a rassemblé plusieurs organisations, dont le Lions Club de Grand-Baie, le Brahma Kumaris, Caritas et les Forces Vives de Grand-Baie, ainsi que des membres du public. La mobilisation s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, et du député de la circonscription n° 6, Nitish Beejan. L'autre élu de la circonscription, Ram Etwareea, était absent, étant actuellement en mission à l'étranger.

Partis du parking de Super U Grand-Baie, les participants ont rejoint l'esplanade de La Croisette, où City Clinic et C-Care ont proposé des tests gratuits de dépistage du diabète, à travers des contrôles de la glycémie.

Cette initiative a également permis de rappeler l'importance d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique régulière et du dépistage précoce pour prévenir les complications liées au diabète.

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