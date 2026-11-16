Ile Maurice: Des drogues dures et une photo d'arme intriguent les enquêteurs

Une photo de pistolet-mitrailleur retrouvée dans la galerie photos du téléphone du capitaine

L'affaire du yacht thaïlandais Dreamer pourrait dépasser le seul trafic présumé de cannabis. Des analyses préliminaires ont révélé des traces de plusieurs autres substances à bord, notamment de la cocaïne, de l'héroïne et du crystal meth. Une photo d'arme de type pistolet-mitrailleur aurait également été retrouvée dans la galerie photos du téléphone du capitaine. Pendant que l'Anti-Drug & Smuggling Unit tente de retrouver les 1 500 kilos de drogue qui auraient été débarqués au large de l'île Ronde, les autorités sollicitent désormais Interpol et la police thaïlandaise pour mettre au jour les ramifications de ce réseau présumé.

Et si le Dreamer n'avait pas uniquement servi au transport de cannabis ? L'exploitation des éléments retrouvés à bord et sur le téléphone du capitaine, Suriya Samanboot, a ouvert d'autres pistes.

Les tests préliminaires effectués à bord ont révélé des résidus de cannabis, de cocaïne, d'héroïne et de crystal meth. Il faut toutefois distinguer la présence présumée de traces de ces substances de la preuve formelle qu'elles figuraient toutes dans la cargaison débarquée à Maurice.

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Le comportement du capitaine du Dreamer, Suriya Samanboot, constitue un autre volet des investigations. Il aurait désactivé son système d'identification automatique (AIS) afin de réduire les risques d'être repéré lors de ses déplacements en mer. Lors des interrogatoires, il aurait demandé l'assistance d'un interprète agréé, affirmant ne pas comprendre l'anglais. L'exploitation de son téléphone aurait permis de découvrir une conversation rédigée en anglais. Cet élément ne suffit toutefois pas à établir qu'il maîtrise cette langue, mais les enquêteurs pourraient examiner davantage ses échanges et ses capacités de communication.

Photo de pistolet-mitrailleur

Une photographie d'au moins un pistolet-mitrailleur aurait été découverte dans la galerie photos du téléphone du capitaine. Les enquêteurs doivent notamment déterminer dans quelles circonstances cette photo a été enregistrée, à qui elle était destinée et si elle présente un lien avec les personnes soupçonnées d'avoir organisé la livraison de stupéfiants.

Des photographies et des vidéos montrant des sacs soupçonnés d'avoir contenu du cannabis, des coordonnées GPS et des échanges relatifs aux mouvements des patrouilleurs auraient été retrouvés. Un document présenté comme confidentiel, intitulé List of Yacht 18.10.26.doc, aurait également été découvert sur l'appareil.

Les enquêteurs cherchent à comprendre comment des informations relatives aux opérations de surveillance maritime auraient pu parvenir au capitaine. Cette piste a conduit à l'interpellation de membres de la National Coast Guard, soupçonnés d'avoir communiqué des renseignements sensibles.

Un marché lucratif

Pourquoi acheminer une cargaison aussi importante depuis la Thaïlande jusqu'à Maurice ? L'écart entre les prix pratiqués sur les différents marchés pourrait constituer un élément d'explication. Le coût d'approvisionnement à l'étranger serait nettement inférieur aux prix auxquels certains produits pourraient être écoulés sur le marché mauricien.

Des sources évoquent notamment un prix pouvant atteindre Rs 3 000 le gramme pour certaines variétés de cannabis, contre environ Rs 800 sur d'autres marchés.

L'intérêt économique serait donc moins lié au prix d'achat en Thaïlande qu'aux marges susceptibles d'être réalisées une fois les produits écoulés à Maurice. Un tel différentiel pourrait expliquer pourquoi un réseau présumé aurait pris le risque d'organiser un transport maritime sur une longue distance, avec plusieurs intervenants chargés du transfert et de la récupération des colis.

Les taux de THC évoqués, qui varieraient selon les variétés et les conditions de culture, restent à confirmer par des analyses indépendantes pour le cannabis de la Thaïlande.

Une livraison préparée en plusieurs étapes

Les circonstances du transbordement constituent désormais un autre axe central de l'enquête. Les 1 500 kilos de drogue auraient été transférés du yacht vers plusieurs vedettes rapides, avant d'être acheminés vers le littoral dans la nuit du 19 au 20 octobre. Les enquêteurs s'intéressent notamment à un hors-bord équipé de deux moteurs, qui aurait participé à cette opération. L'embarcation a été saisie et fait l'objet d'examens par les spécialistes de la police scientifique.