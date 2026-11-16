Ile Maurice: L'ennemi silencieux rajeunit

Un adulte sur cinq vit avec le diabète à Maurice. Une étude publiée cette année dans The Lancet Diabetes & Endocrinology fait pourtant état d'un recul de la prévalence depuis 2009, un constat que le ministère de la Santé et du bien-être conteste.

Les médecins observent surtout un rajeunissement des patients. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, ce samedi 14 novembre, l'express fait le point sur cette maladie, ses complications et les défis de sa prise en charge.

Une baisse contestée

En octobre, des chercheurs de l'université d'Helsinki ont publié une étude fondée sur sept enquêtes menées à Maurice depuis 1987. Selon eux, la prévalence du diabète de type 2, de 14,7 % en 1987, a atteint un pic de 23,3 % en 2009, avant de redescendre à 19,9 % en 2021. Maurice ferait ainsi figure de cas rare de recul durable après un pic.

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Le poids de la maladie reste considérable. Selon l'Atlas 2025 de la Fédération internationale du diabète (IDF), 218 100 adultes de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète à Maurice en 2024, soit une prévalence de 20,1 %, la plus élevée de la région. Environ 28,2 % d'entre eux, soit quelque 61 500 personnes, ignoreraient leur maladie. L'enquête nationale de 2021 sur les maladies non transmissibles comptait aussi 15,9 % de prédiabétiques chez les 25-74 ans.

Au ministère, cette embellie ne convainc pas. Le consultant en charge de l'unité d'endocrinologie et de diabétologie, le Dr Dhanesswur Choonee, est catégorique : «L'article du Lancet montre une baisse du diabète, mais la réalité montre le contraire. Il doit y avoir des problèmes dans l'échantillonnage des patients de cette étude.» Il constate surtout un rajeunissement des malades : «Il y a dix ans, on diagnostiquait le diabète chez les personnes de 60 ans et plus. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes développent un diabète de type 2.» Environ 58 000 diabétiques sont suivis dans le pays, dont quelque 1 200 atteints du type 1, et près de 700 amputations ont été pratiquées en 2025, selon lui.

Les jeunes en première ligne

Selon le Mauritius Nutrition Survey 2022, 44 % des 12-19 ans sont en situation de prédiabète et 1 % présentent une HbA1c dans la zone du diabète. Un dépistage mené en 2025 par le ministère de l'Éducation et des ressources humaines auprès de 26 197 élèves du secondaire a révélé 32 cas de diabète, 501 cas de prédiabète et 3 523 élèves obèses.

Le Dr Choonee pointe le mode de vie : «Nos adolescents sont occupés à l'école et aux leçons particulières, puis par leurs devoirs à la maison. Quand ils sont libres, ils sont sur leur portable. Ils font de moins en moins d'activité physique, ce qui les mène vers l'obésité et le diabète.» Il plaide pour une prise de sang annuelle pour chaque citoyen de plus de 30 ans.

L'ONG Diabetes Safeguard a testé 1 520 jeunes de 12 à 18 ans en 2024 et 2025 : 213 présentaient des résultats dans la zone du prédiabète et dix dans celle du diabète. De janvier à fin octobre 2026, sur 2 050 personnes dépistées, surtout sur des lieux de travail, 323 étaient en zone de prédiabète et 168 présentaient un diabète jusque-là non diagnostiqué.

Des dégâts sans bruit

Le diabète est une maladie chronique liée à un dérèglement de la production ou de l'utilisation de l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Dans le type 1, le système immunitaire détruit les cellules du pancréas qui la produisent. Dans le type 2, le plus fréquent, l'organisme l'utilise moins bien, et le surpoids et la sédentarité figurent parmi les facteurs de risque.

Le danger, c'est qu'on ne sent rien. La diabétologue et endocrinologue Mehjabeen Beebeejaun prévient : «On peut se sentir en parfaite santé alors que les yeux, les reins, les pieds ou les vaisseaux sanguins s'abîment lentement.» Une glycémie trop élevée pendant des années peut mener à la cécité, à l'in- suffisance rénale, à l'infarctus ou à l'AVC. Aux pieds, la perte de sensibilité et la mauvaise circulation transforment une simple ampoule en plaie grave, voire en amputation. Le Dr Choonee le déplore : «Le risque d'amputation reste le même, car nous n'avons aucun chirurgien vasculaire dans notre structure.»

La Dr Beebeejaun met en garde contre deux pièges : un infarctus peut survenir sans douleur dans la poitrine, et une glycémie à jeun normale peut masquer des taux très élevés après les repas. «Je compare souvent le suivi du diabète à l'entretien d'une voiture. Avec une voiture neuve, on n'attend pas que le moteur lâche ou que les freins cèdent pour aller au garage.»

Des moyens encore limités

Des Regional Diabetes Centres ont ouvert à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo en janvier, puis à Triolet et à Flacq en avril. Un Diabetes and Vascular Health Centre a été inauguré à Floréal en juin, et un autre est annoncé à New-Grove. Mais l'unité d'endocrinologie et de diabétologie ne compte que 13 spécialistes pour toute l'île. Le Budget 2026-2027 prévoit le recrutement de 2 220 personnels médicaux et paramédicaux, une formation en diabétologie et Rs 40 millions pour le Visiting Doctor Scheme. Un comité consultatif international a aussi remis 21 recommandations au ministère en février.

Les outils les plus récents manquent toujours, reconnaît le Dr Choonee : «Nous n'avons toujours pas de capteurs de glucose en continu ni de pompes à insuline, faute de personnel et de formation.» Et si les soins sont gratuits dans le public, les familles achètent souvent glucomètre, bandelettes et lancettes, sans compter le transport et les journées de travail perdues.

Au moins 30 minutes d'activité physique la plupart des jours, davantage de légumes et moins de boissons sucrées restent les meilleures armes, rappelle la Dr Beebeejaun.

Ce samedi, Diabetes Safeguard et la Omnicane Foundation installent un Health Village au Beau-Vallon Mall, avec dépistage, test d'HbA1c, conseils nutritionnels et examen des pieds, du coeur et des yeux.

Les bons réflexes

Selon la Dr Mehjabeen Beebeejaun, une personne diabétique devrait consulter tous les trois à six mois. Les reins se vérifient par une prise de sang et un test d'urine tous les six à douze mois, et un examen du fond de l'oeil repère les lésions de la rétine. L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des trois derniers mois : entre 5,7 % et 6,4 %, elle signale un prédiabète ; à partir de 6,5 %, elle se situe dans la zone du diabète, sous réserve de confirmation.

Il faut regarder ses pieds chaque jour, ne jamais marcher pieds nus, vérifier l'intérieur de ses chaussures et ne jamais retirer soi-même cors et durillons. Une vision floue, une plaie au pied, des fourmillements ou des chevilles gonflées justifient une consultation rapide. Une douleur dans la poitrine, une perte soudaine de la vue, une faiblesse d'un côté du corps ou des difficultés à parler imposent de se rendre aux urgences.