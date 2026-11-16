Ouvert le 15 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge, le 20e Sommet de la Francophonie affiche une ambition de taille : « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

Mais derrière cette belle vitrine diplomatique, les apparences sont trompeuses. Car, pendant que les dirigeants rivalisent de formules sur la paix et la fraternité entre les peuples, une bataille autrement moins consensuelle se joue dans les coulisses : celle du fauteuil de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dont l'occupant doit être, sauf révolution copernicienne, désigné aujourd'hui. Trois candidats sont désormais en lice pour tenir le gouvernail de l'institution durant les quatre prochaines années.

La Rwandaise Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale sortante, qui brigue un troisième mandat, la Mauritanienne Coumba Ba et le Roumain Dacian Cioloș. La Congolaise Juliana Lumumba a, quant à elle, retiré sa candidature samedi dernier, Kinshasa ayant décidé de rallier celle de la Roumanie dans une démarche présentée comme une recherche de consensus. Mais cette redistribution des cartes a plutôt mis à nu les fractures qui traversent l'espace francophone, et la guéguerre entre Kigali et Kinshasa pourrait coûter à l'Afrique, le poste de Secrétaire général.

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La République démocratique du Congo (RDC) ne veut plus de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, car elle accuse son pays d'origine, le Rwanda, de soutenir les groupes armés, notamment l'AFD/M23, qui sèment la désolation dans le Kivu; accusation du reste étayée par des rapports d'experts des Nations unies. Dans cette confrontation, la RDC estime que la Francophonie a choisi la prudence là où elle aurait dû faire entendre une voix plus ferme. En clair, elle soupçonne l'organisation de regarder ailleurs lorsque les intérêts de certains de ses membres sont en jeu.

La RDC menace même de s'en aller si Louise Mushikiwabo est reconduite

Et c'est précisément là que le bât blesse. Car, une organisation qui fait de la paix son cheval de bataille, peut-elle se permettre de pratiquer une diplomatie à géométrie variable ? Peut-elle prêcher la fraternité entre les peuples tout en donnant le sentiment que certaines crises méritent davantage d'attention que d'autres ? A force de vouloir ménager les susceptibilités des uns et préserver les intérêts des autres, l'OIF risque de se retrouver dans la posture inconfortable de celui qui veut réconcilier tout le monde sans jamais avoir le courage de nommer les problèmes.

La décision de Kinshasa de retirer Juliana Lumumba pour soutenir Dacian Ciolos, donne une nouvelle dimension à cette bataille pour le poste de Secrétaire général de l'institution. En invitant les autres Etats à soutenir le candidat roumain, la RDC ne se contente plus de contester une reconduction, elle menace même de s'en aller si Louise Mushikiwabo est reconduite. Cet éventuel départ constituerait un sérieux coup de semonce pour une organisation déjà fragilisée par les retraits du Mali, du Niger et du Burkina Faso en 2025.

Le sommet de Phnom Penh risque d'être comme les précédents

A Phnom Penh, l'enjeu dépasse donc largement le nom de celui ou celle qui occupera le Secrétariat général. C'est la capacité de l'OIF à rester une organisation crédible, indépendante et fidèle à ses engagements, qui se joue. Car, au bout du compte, la Francophonie ne peut pas se contenter de parler français pour prétendre parler d'une même voix.

Encore faut-il que cette voix porte, qu'elle soit audible et qu'elle ne tremble pas devant les puissants. Sinon, le sommet de Phnom Penh risque d'être comme les précédents, c'est-à-dire un grand rendez-vous de beaux discours, où l'on célèbre la paix à la tribune pendant que la diplomatie enterre ses exigences dans les coulisses.