Congo-Brazzaville: Zlécaf - Le pays valide son Supplément vert

La validation du Supplément vert à la Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) permet au Congo de concilier ses ambitions d'intégration commerciale à l'échelle du continent avec les exigences de protection de l'environnement.

« Le commerce et la protection de l'environnement ne sont pas opposés. Ils constituent plutôt deux leviers complémentaires », a souligné la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo, lors de l'atelier de validation du Supplément vert à la Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Zlécaf, en présence de ses collègues ministres de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé; des Industries minières et de la Géologie, Urbain Fiacre Opo.

La Zlécaf, a-t-elle poursuivi, représente une opportunité historique de valoriser les ressources naturelles. Seulement, cette visée ne saurait se concrétiser sans une prise en compte des exigences environnementales, surtout que le Congo porte une responsabilité particulière dans la préservation du bassin éponyme, deuxième poumon vert du monde, a dit la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. « Notre engagement nous conduit à faire émerger des produits congolais compétitifs respectueux des normes environnementales », a précisé la ministre. Elle a appelé à saisir les opportunités offertes par l'agriculture durable, la transformation agro-alimentaire, la transformation responsable des ressources forestières et minières, l'économie circulaire et les services verts.

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Pour le directeur régional (Afrique centrale) de la Communauté économique des Nations unies pour l'Afrique, Jean Luc Mastaki Namegabe, la validation de ce Supplément vert est tombée à pic car la mise en oeuvre de la Zlécaf intervient dans un contexte mondial marqué par des défis majeurs liés aux changements climatiques, à la préservation de la biodiversité, à la transition énergétique et à l'évolution des exigences des marchés internationaux en matière de durabilité. « Dans ce contexte, commerce et action climatique doivent se renforcer mutuellement », a-t-il fait savoir.

Jean Luc Mastaki Namegabe a clarifié, par ailleurs, que la validation du Supplément à la Stratégie nationale de mise en oeuvre de la Zlécaf vise à intégrer systématiquement les considérations environnementales et climatiques dans les politiques commerciales et productives du Congo. Il s'agit aussi d'identifier les opportunités de commerce compatibles avec les objectifs du développement durable, de promouvoir les chaînes de valeur vertes.

Pour que ce Supplément vert ne soit pas lettre morte, un comité de suivi évaluation sera mis en place afin de veiller à la bonne exécution des recommandations issues de l'atelier ayant permis de le valider.