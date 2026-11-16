Sénégal: Après la fête des JOJ 2026, Dakar joue le match de l'héritage

La flamme s'est éteinte, les projecteurs se braquent désormais sur l'après. Après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), Dakar attaque la seconde mi-temps, celle de l'héritage.

Infrastructures flambant neuves à rentabiliser, ferveur populaire à entretenir et relève sportive à propulser, la capitale joue désormais sa crédibilité sur la durée.

Le défi est lancé : ne pas laisser retomber le soufflé olympique et transformer l'essai historique en un accélérateur durable, en mobilisant toute la population sénégalaise autour de la préservation de ces acquis.