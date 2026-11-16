Zimbabwe: Au coeur du rugissement des chutes Victoria

Un grondement qui va crescendo, une brume qui vous enveloppe, des torrents d'eau qui se fracassent dans le vide... Bienvenue aux chutes Victoria. Au Zimbabwe, la nature déploie un spectacle grandiose qui laisse les visiteurs sans voix.

Dès février, grâce à Atom Travel et South African Airways Mauritius, les Mauriciens pourront à leur tour partir à la découverte de cette destination mythique. En attendant le départ, immersion dans un voyage où chaque instant promet son lot d'émerveillement.

Il est des endroits que l'on photographie et d'autres que l'on doit absolument vivre. Les chutes Victoria appartiennent incontestablement à la seconde catégorie. À cheval sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, ce joyau naturel, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, attire des visiteurs venus des quatre coins du monde. Mais même ceux qui connaissent les images spectaculaires du site restent bouche bée face à la puissance du spectacle. Car ici, la nature ne se contente pas de se montrer, elle se fait entendre, sentir et vivre.

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Il est 10 heures du matin, soit midi à Maurice. Le thermomètre affiche déjà 38 °C à l'ombre. Une chaleur écrasante qui ne semble pourtant pas décourager le petit groupe de Mauriciens venu à la rencontre de cette merveille africaine. Tout sourire, Peace, le guide du jour, prend les devants et annonce la couleur : «Vu l'heure et la chaleur, je vous conseille de faire le parcours en sens inverse. Nous marcherons d'abord au soleil avant de revenir progressivement vers les zones ombragées.»

Au programme : près de trois kilomètres à pied. De quoi mettre les jambes à contribution, mais surtout les sens en éveil.

Le groupe s'élance, enthousiaste. Les premières minutes se déroulent sous un soleil de plomb. À certains endroits, le sol rocailleux et la végétation clairsemée ne laissent que peu de place à l'ombre. Puis, soudain, un bruit sourd se fait entendre. Un grondement lointain, presque mystérieux. Quelques gouttelettes viennent effleurer les visages. Plus on avance, plus le vacarme s'intensifie. L'eau est proche. Très proche. Et puis, au détour d'un passage, le spectacle éclate. Les visiteurs s'arrêtent net.

Devant eux, les chutes Victoria déversent leurs torrents dans un décor à couper le souffle. Malgré les mois de sécheresse, la puissance de l'eau demeure impressionnante. Des milliers de litres se précipitent dans le vide dans un fracas assourdissant, tandis qu'une immense brume s'élève et enveloppe les alentours. Impossible de rester indifférent.

Les appareils photo sortent aussitôt. Selfies, vidéos, photos de groupe... chacun veut immortaliser un morceau de cette magie. Certains n'hésitent même pas à appeler leurs proches restés dans leur pays d'origine pour leur faire partager, en direct, le moment. Les mots manquent, les sourires parlent d'eux-mêmes.

Une douche grandeur nature

À proximité du célèbre Devil's Pool, la piscine du Diable, le spectacle prend une autre dimension. Du côté zambien, des visiteurs s'aventurent sur les rochers, au bord des chutes, pour capturer leur passage dans ce décor vertigineux. Cette piscine naturelle, particulièrement prisée des amateurs de sensations fortes, est l'une des attractions du site.

De l'autre côté, au Zimbabwe, les visiteurs ont droit à une tout autre expérience : une véritable douche grandeur nature ! Les embruns projetés par les cascades les trempent de la tête aux pieds. Mais pas de panique : sous cette chaleur africaine, quelques minutes suffisent pour sécher.

Dans ce décor où l'eau et la roche se livrent un spectacle permanent, les réactions se ressemblent. Jane, une touriste australienne, peine à trouver ses mots. «C'est vraiment magnifique. Personne ne peut rivaliser avec la nature», lâche-t-elle, émerveillée. Venue de Sydney, après un périple de plus de 24 heures via Johannesburg, elle estime que le déplacement en valait largement la peine.

Autour d'elle, une centaine de visiteurs partagent le même enthousiasme. Les exclamations fusent, les objectifs crépitent et les souvenirs se gravent dans les mémoires. Car les chutes Victoria ne sont pas seulement une étape touristique, elles sont une rencontre avec une nature immense, indomptable et profondément fascinante.

Et ce n'est qu'un aperçu de ce que le Zimbabwe réserve aux voyageurs. Entre paysages grandioses, faune sauvage et expériences authentiquement africaines, le pays promet une aventure qui ne ressemble à aucune autre. Dès février, les Mauriciens pourront, eux aussi, se laisser tenter par cette escapade grâce à Atom Travel et South African Airways Mauritius (lire plus loin). Une invitation à quitter le quotidien, à prendre de la hauteur et, surtout, à découvrir l'Afrique autrement. Car certaines merveilles ne se racontent pas vraiment. Elles se vivent.

Bamba Tram : Un voyage dans le temps sur les rails de l'histoire

Quelques minutes suffisent pour remonter plus d'un siècle en arrière. À bord du Bamba Tram, tramway d'époque à ciel ouvert, l'aventure prend une autre dimension. Aux chutes Victoria, entre le Zimbabwe et la Zambie, ce petit voyage sur rails mène à la découverte d'un ouvrage d'ingénierie exceptionnel : le pont ferroviaire imaginé au début des années 1900 dans le cadre du rêve de relier Le Cap au Caire, en Égypte.

Le décor est planté. Le tram avance tranquillement, laissant défiler les paysages africains. En chemin, les rencontres sont parfois inattendues : un phacochère qui traverse les environs, des babouins qui observent les visiteurs avec curiosité... Ici, la nature accompagne l'histoire à chaque détour.

Puis apparaît le pont. Impressionnant, majestueux, presque irréel. Gareth, le guide, invite le groupe à lever les yeux. Long de 198 mètres et perché à 128 mètres au-dessus des gorges du Zambèze, cet ouvrage métallique a été construit en seulement 14 mois. Son inauguration officielle remonte au 12 septembre 1905.

Un chantier titanesque

Derrière cette prouesse se cache le projet ambitieux de Cecil John Rhodes: construire une ligne ferroviaire reliant Le Cap au Caire. Le pont devait ainsi devenir un maillon essentiel de cette liaison transcontinentale. Si cette grande ambition ne s'est jamais concrétisée jusqu'en Égypte, le pont, lui, est bien devenu une réalité. Autre particularité : ses pièces métalliques ont été fabriquées en Angleterre, avant d'être acheminées par bateau jusqu'au Mozambique, puis transportées par train jusqu'aux chutes Victoria.

Gareth raconte également une anecdote savoureuse sur l'assemblage de l'ouvrage. Lors de la pose de la dernière pièce centrale, celle-ci refusait obstinément de s'emboîter. Les ingénieurs, déconcertés, ont dû revoir leurs calculs. En réalité, la chaleur intense avait provoqué la dilatation du métal. Le lendemain matin, avec des températures plus fraîches, la pièce s'est finalement ajustée parfaitement !

Aujourd'hui, le pont appartient conjointement au Zimbabwe et à la Zambie. Son entretien est régulièrement assuré par les équipes ferroviaires des deux pays. Il accueille également les amateurs de sensations fortes, avec des activités comme le saut à l'élastique et la tyrolienne.

Mais le Bamba Tram réserve surtout une expérience singulière, celle de contempler ce géant d'acier tout en découvrant les histoires humaines, les défis techniques et les ambitions qui ont façonné sa construction. Et lorsque le tram permet de passer d'un pays à l'autre en quelques minutes, le voyage prend une saveur supplémentaire. Ici, l'histoire ne se lit pas dans un livre : elle se traverse sur les rails !

Atom Travel : Le Zimbabwe, une nouvelle aventure à découvrir

Déjà présente sur plusieurs destinations à travers le monde, Atom Travel enrichit aujourd'hui son offre en invitant les Mauriciens à découvrir le Zimbabwe. Entre paysages sauvages, établissements hôteliers nichés au coeur de la nature, safaris et majestueuses chutes Victoria, cette destination promet une expérience aussi dépaysante qu'authentique.

Pour Caroline Chen, directrice d'Atom Travel, il s'agit avant tout de proposer un produit qui sort des sentiers battus. «Atom Travel et South African Airways ont choisi cette destination d'un commun accord, car nous estimons qu'elle offre quelque chose d'unique. Il y a d'abord la découverte des chutes Victoria, avec des activités comme la randonnée et l'observation des oiseaux. À cela s'ajoute l'expérience safari, avec la possibilité d'approcher le Big Five, sans oublier le shopping et l'artisanat local, qui possède une identité particulière en Afrique», explique-t-elle.

Mais l'aventure ne s'arrête pas là ! Les amateurs de sensations fortes pourront s'essayer au rafting sur les eaux tumultueuses du Zambèze, au coeur de gorges spectaculaires. Pour prendre toute la mesure de ce site exceptionnel, le Flight of the Angels propose également un survol panoramique en hélicoptère de 12 à 13 minutes au-dessus des chutes Victoria. Autre expérience à ne pas manquer: une croisière sur le Zambèze, pour admirer les paysages africains dans une atmosphère plus paisible.

Dès février 2027, Atom Travel prévoit des départs mensuels en groupes de dix personnes, pour une immersion privilégiée. Envie de vivre cette aventure ? Les réservations sont ouvertes auprès d'Atom Travel. Avec seulement dix places par départ, mieux vaut réserver dès maintenant.

South African Airways Cap sur de nouvelles destinations pour les Mauriciens

À l'approche des fêtes de fin d'année, South African Airways (SAA) entend répondre à l'engouement des Mauriciens pour les voyages à l'étranger. La compagnie aérienne prévoit ainsi d'augmenter sa capacité en sièges entre la mi-décembre et le début du mois de janvier, période particulièrement prisée par les familles souhaitant célébrer les fêtes hors du pays.

«Comme chaque année, nous pensons aux familles mauriciennes, car nous savons qu'elles aiment voyager pendant cette période. Nous voulons leur offrir davantage de possibilités en augmentant le nombre de sièges disponibles», explique Samiirah Golamhossen, GSA Manager de South African Airways Mauritius & Indian Ocean Islands. Au-delà du trafic des fêtes, la compagnie affiche également ses ambitions sur le marché touristique mauricien. Selon Samiirah Golamhossen, SAA a contribué à hauteur de 8 % aux arrivées touristiques à Maurice cette année. Pour 2027, la compagnie entend doubler cette contribution.

Autre priorité : élargir les horizons des voyageurs mauriciens. «Nous voulons leur faire découvrir l'Afrique au-delà des destinations traditionnelles que sont Cape Town et Johannesburg», souligne-t-elle. Les chutes Victoria, le Botswana et la Namibie figurent ainsi parmi les destinations à promouvoir. L'Australie, l'Amérique du Sud et l'Europe font également partie des marchés sur lesquels la compagnie entend miser.

Pour 2027, SAA ambitionne donc de renforcer sa présence sur le marché mauricien tout en ouvrant de nouvelles perspectives de voyage.

Naison Kandiwo : «Maurice est une destination de rêve»

Pour Naison Kandiwo, un Zimbabwéen, Maurice ne se résume pas à une simple destination touristique. L'île suscite une véritable fascination, nourrie par les images aperçues à la télévision, dans les magazines et à travers différentes émissions. Un attrait qu'il aimerait bientôt transformer en réalité.

«Tout ce que j'ai pu voir de Maurice est absolument magnifique. C'est une destination qui figure désormais sur ma liste de voyages à faire, dès que mes moyens financiers me le permettront», confie-t-il avec enthousiasme.

Il n'est pas le seul à rêver de découvrir l'île. Autour de lui, nombreux sont ceux qui évoquent Maurice avec admiration et nourrissent l'envie d'y passer leurs vacances. «Pour beaucoup de personnes ici, Maurice est un rêve. Demandez à n'importe qui ce qu'il pense de cette destination : la plupart vous diront qu'ils aimeraient y aller», souligne-t-il.

Mais ses ambitions pourraient aller au-delà d'un séjour touristique. Naison Kandiwo ne cache pas son intérêt pour une éventuelle installation à Maurice, si une opportunité professionnelle venait à se présenter. «Si l'occasion se présentait, je serais tout à fait disposé à m'y installer et à y travailler», affirme-t-il. Pour lui, le rêve mauricien pourrait ainsi devenir un véritable projet de vie.

Au coeur du safari, face aux géants de l'Afrique

AU Zimbabwe, le safari prend des allures d'aventure grandeur nature. Ici, pas de barrières pour séparer les visiteurs de la vie sauvage. Les animaux évoluent librement dans leur habitat naturel, offrant aux voyageurs des rencontres aussi fascinantes qu'imprévisibles.

Le clou du spectacle reste incontestablement l'observation du célèbre Big Five : le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros noir et le buffle. Cinq mammifères emblématiques, longtemps considérés comme les plus difficiles et les plus dangereux à approcher en safari. Les voir dans leur environnement naturel constitue, pour beaucoup, le rêve ultime d'un voyage en Afrique.

Mais la savane ne se limite pas à ces cinq vedettes. Au détour d'un point d'eau ou dans les hautes herbes, des hippopotames peuvent surgir, tandis que les crocodiles guettent discrètement dans les rivières. Dans le ciel, les vautours planent au-dessus des étendues sauvages, participant à cet incroyable équilibre naturel.

L'expérience se prolonge jusque dans certains établissements hôteliers, installés au beau milieu de la nature et offrant une véritable immersion dans l'univers du safari. Au réveil, le spectacle peut commencer dès les premières heures du jour : daims, faons, biches et phacochères se promenant aux abords des lieux. Un privilège rare, où la frontière entre hébergement et observation de la faune semble s'effacer.

C'est toute la magie du Zimbabwe, une destination où l'on ne vient pas simplement admirer les paysages, mais vivre l'Afrique au rythme de ses animaux. Et parfois, le plus beau souvenir n'est pas celui que l'on rapporte en photo, mais celui d'une rencontre inattendue avec la nature à l'état sauvage.

Quand la sécheresse ralentit le spectacle

Au Zimbabwe, le soleil règne en maître. La sécheresse qui affecte actuellement le pays se lit dans les paysages: la végétation est desséchée, les sols sont arides et les étendues verdoyantes ont laissé place à des nuances de jaune et d'ocre. Même au coeur des espaces touristiques, la nature semble retenir son souffle, dans l'attente des premières pluies. Les célèbres chutes Victoria n'échappent pas à ce phénomène saisonnier. Si elles continuent d'offrir un spectacle impressionnant, leur débit diminue progressivement à mesure que la saison sèche avance. Le fleuve Zambèze, qui alimente ces cascades monumentales, connaît traditionnellement ses niveaux les plus bas entre septembre et décembre.

Mais le spectacle n'a pas disparu. Du côté zimbabwéen, les chutes conservent un écoulement permanent. Les visiteurs peuvent toujours admirer leur puissance, même si le rideau d'eau n'a pas encore retrouvé toute son ampleur. L'espoir repose désormais sur les précipitations. Toutefois, les prévisions météorologiques pour la saison 2026-2027 annoncent des pluies potentiellement inférieures à la normale et irrégulières.

En attendant, le Zimbabwe dévoile un autre visage : celui d'une Afrique sèche, sauvage et fascinante, qui n'attend qu'une chose pour retrouver ses couleurs : la pluie.