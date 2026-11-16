Congo-Kinshasa: La peur d'Ebola fait chuter la fréquentation des hôpitaux

Bukavu — « Tant que la riposte sanitaire continuera de traiter le virus en ignorant la polycrise sociale et politique qui l'entoure, la méfiance persistera et les hôpitaux resteront déserts au profit d'une automédication précaire ».

C'est en ces termes qu'Emmanuel Akonkwa Nfizi, enseignant de sociologie à l'Université officielle de Bukavu (UOB) et chercheur au Centre de recherche et d'étude sur la paix et les conflits dans la région des Grands Lacs (CRECOPAX-GL), explique la désertion des hôpitaux par les populations dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

En effet, la maladie à virus Ebola, causée par la souche bundibugyo, pousse paradoxalement de nombreux habitants et patients à s'éloigner les structures de santé dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu ainsi qu'en Ituri, des provinces situées dans l'est de la RDC.

"Face à la perspective de voir un proche mourir seul dans un centre de traitement Ebola et d'être ensuite enterré sans la participation de la famille, certaines familles choisissent donc de garder le malade à domicile"Emmanuel Akonkwa Nfizi, Université officielle de Bukavu (UOB)

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« Par le passé, nous recevions beaucoup de malades ici chez nous pour les consultations et des soins, mais depuis le début d'avril dernier, nous observons une baisse de la fréquentation... », constate par exemple Patrick Mugisho, infirmier titulaire au centre de santé de Kalunga dans la province du Sud-Kivu.

Au Centre Médical Cirhali Cha Muganda/Camp poste de Nyangezi dans le Sud-Kivu, l'infirmière titulaire, Justine Zawadi, indique que cette structure sanitaire qui enregistrait une vingtaine de personnes en consultation par jour, peine à en recevoir 5 aujourd'hui.

Cette dernier dit avoir constaté que les habitants de la localité préfèrent faire l'automédication plutôt que de se rendre à l'hôpital. « Il y a même des jours qui finissent sans que nous ayons reçu trois ou quatre patients, et parfois aucun », dit-elle.

Au sein de la population, les habitants expliquent leur réticence à fréquenter les hôpitaux par diverses raisons ; à l'instar de la peur de l'isolement...

« Lorsque j'ai la toux, la grippe, la fièvre et d'autres symptômes qui ressemblent à ceux d'Ebola, si je me dirige dans un centre de santé ou hôpital de référence, on ne tardera pas à m'isoler et je ne saurais supporter l'isolement », témoigne Fidèle Mugisho, habitant de Nyangezi.

« C'est pourquoi, poursuit-il, lorsque les membres de ma famille et moi souffrons, nous faisons recours aux médicaments que nous achetons à la pharmacie ».

Jeannette Espérance, résidente de Murhesa, localité située dans le territoire de Kabare, refuse elle aussi de se rendre dans les structures sanitaires. En particulier depuis la confirmation de deux cas d'Ebola dans la zone de santé de Miti-Murhesa.

« J'imagine seulement ce qui peut m'arriver si je me rends à l'hôpital et qu'on me dit que je souffre d'Ebola. Nous nous faisons soigner à la maison plutôt que d'aller à l'hôpital, où nous risquons d'être placés en isolement et de développer d'autres maladies », confie-t-elle.

L'hôpital, un espace de danger

Pour Emmanuel Akonkwa Nfizi, le boycott des structures hospitalières en cette période d'épidémie d'Ebola au Sud-Kivu et en Ituri ne relève ni d'une « folie collective » ni d'un « obscurantisme communautaire ».

Il confie à SciDev.Net qu'il s'agirait plutôt d'une réponse sociale et protectrice de communautés confrontées à une polycrise marquée notamment par la persistance de la guerre, les traumatismes non résorbés de la pandémie de COVID-19, l'extrême pauvreté, la perte de confiance envers les institutions et l'infodémie.

Le sociologue rappelle qu'en temps normal, l'hôpital est symboliquement perçu comme un lieu de guérison, de protection et de refuge. En période d'épidémie d'Ebola, particulièrement dans un contexte de défiance, cette représentation peut toutefois s'inverser profondément.

« En cette période de crise sanitaire, l'hôpital est perçu comme un espace de danger, de contamination et de perte de contrôle », explique Emmanuel Akonkwa Nfizi, relevant au passage que cela vient s'ajouter à la peur de l'étiquetage et de la stigmatisation sociale.

La gestion des décès constitue également l'un des facteurs les plus importants du refus de recourir aux structures sanitaires, note-t-il, évoquant notamment le « choc anthropologique » provoqué par la rupture avec les rites funéraires traditionnels.

« Nos informations de terrain le confirment avec une grande justesse : le refus des enterrements sécurisés sans la présence familiale est une motivation centrale du boycott », analyse-t-il.

D'un point de vue anthropologique, la mort n'est pas considérée uniquement comme un événement biologique dans les communautés du Sud-Kivu et de l'Ituri. Elle représente également un passage hautement codifié qui établit un lien entre les vivants et les ancêtres, explique le sociologue

« L'impossibilité de laver, de veiller et d'honorer le défunt selon les coutumes ancestrales fait naître la culpabilité morale d'abandonner l'être cher et la peur de malédictions ancestrales », soutient-il.

« Face à la perspective de voir un proche mourir seul dans un centre de traitement Ebola et d'être ensuite enterré sans la participation de la famille, certaines familles choisissent donc de garder le malade à domicile. Cette rétention à domicile constitue une forme de résistance affective et culturelle visant à préserver une fin de vie jugée plus digne et entourée des proches », commente-t-il.

Humanisation des rites mortuaires

Emmanuel Akonkwa Nfizi estime par ailleurs que les restrictions imposées durant la pandémie de Covid-19 auraient été perçues par une partie de la population comme ayant parfois servi les intérêts économiques ou politiques de certains acteurs.

Cette expérience récente contribuerait à alimenter la conviction selon laquelle les nouvelles alertes sanitaires peuvent dissimuler des enjeux géopolitiques ou financiers. Une perception qui, estime-t-il, fragilise davantage la confiance entre les populations et les acteurs engagés dans la riposte sanitaire.

Restaurer la dignité, humaniser les protocoles, financer la santé globale et écouter la voix des communautés constituent le chemin vers la fin des épidémies et le retour des malades vers les structures de soins, argumente le sociologue.

Il estime que les solutions ne résident ni dans la contrainte ni dans la répétition de messages sanitaires « verticaux », mais plutôt dans « une refonte socio-anthropologique de la riposte. Parmi les pistes avancées figure l'humanisation et la co-construction des rites mortuaires », clarifie-t-il.

« Il est important d'inclure les familles dans le rituel, de permettre à au moins deux membres de la famille, équipés de tenues de protection adaptées ou placés à une distance de sécurité balisée, d'assister visuellement à la préparation du corps, d'effectuer les prières religieuses et de valider l'identité du défunt avant l'inhumation », recommande-t-il.

Il préconise également de respecter, lorsque les conditions sanitaires minimales le permettent, le choix du lieu de sépulture familial. Il propose aussi l'aménagement des espaces de visite des centres de traitement Ebola avec des parois vitrées ou des grilles de séparation afin de permettre aux familles de voir et d'échanger quotidiennement avec leurs proches hospitalisés.

Créer un lien de confiance

Emmanuel Akonkwa Nfizi suggère également l'intégration de « garde-malades communautaires », notamment des membres de la communauté ou des survivants d'Ebola, afin de créer un lien de confiance entre les patients, les familles et le personnel soignant.

Quant à Héritier Mutimanwa, leader communautaire et coordinateur de l'organisation Vijana Shujaa ASBL, une organisation locale de développement basée à Bukavu, il estime que les communautés doivent bénéficier d'informations simples et accessibles, notamment dans les langues locales. L'objectif étant de permettre à la population de mieux comprendre la maladie et de mesurer les risques qu'elle représente.

« Amener les mesures barrières sans expliquer aux gens contre quoi ils se protègent exactement, c'est un effort perdu », soutient-il.

Pour Jean Morreau Tubibu, animateur communautaire au sein du groupe Jérémie, il faut renforcer la sensibilisation communautaire et décourager les personnes qui prétendent pouvoir traiter Ebola à l'aide de plantes médicinales.

Pour ce leader communautaire, une information claire, régulière et adaptée aux réalités des communautés reste essentielle pour lutter contre la peur, les fausses croyances et la propagation éventuelle du virus Ebola au Sud-Kivu.

Le retard dans la prise en charge médicale peut aggraver l'état des patients et compromettre leurs chances de guérison, rappelle Justine Zawadi. Pour elle, la population doit bannir l'automédication et fréquenter les hôpitaux pour bénéficier des soins appropriés.