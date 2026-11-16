Algérie: Ouverture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Alger

ALGER — L'ouverture officielle de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, prévue du 16 au 22 novembre sous le slogan "Le monde a besoin de ce que vous construisez", a eu lieu dimanche à Alger.

La cérémonie officielle d'ouverture de cet événement s'est déroulée à Djamaâ El-Djazaïr, sous la supervision du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, ainsi que du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, en présence de représentants de plusieurs organismes et secteurs ministériels.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, M. Ouadah a souligné l'importance de cet événement, célébré à travers les différentes wilayas du pays, rappelant le succès de la précédente édition, à l'issue de laquelle l'Algérie s'est classée au premier rang mondial en termes de nombre d'activités organisées par les secteurs public et privé.

Il a indiqué que l'Algérie "aspire à poursuivre sur la voie tracée l'année dernière et à conserver sa première place mondiale en nombre d'activités".

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Dans une déclaration à la presse, le ministre a précisé que l'organisation de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, en coordination avec plusieurs secteurs ministériels, notamment ceux de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de la Formation et de l'Enseignement professionnels, permettra de faire connaître les efforts déployés par l'Etat en matière de mécanismes d'encouragement de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, au niveau des maisons de jeunes, des universités et des centres de formation professionnelle, à travers des campagnes de sensibilisation organisées dans les différentes régions du pays.

Il a également révélé que cette édition se distingue par l'introduction d'un nouveau mécanisme permettant d'identifier avec précision les résultats concrets obtenus sur le terrain à l'issue de ces campagnes de sensibilisation.

De son côté, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a salué les résultats réalisés par l'Algérie lors de la précédente édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, avec l'enregistrement de plus de 58.000 activités, une "réalisation qui inspire fierté et reflète l'ampleur de la mobilisation nationale autour de la culture entrepreneuriale" en Algérie.

"Aujourd'hui, l'enjeu consiste à donner à cet accomplissement son prolongement économique, en mesurant le nombre d'entreprises générées par ces activités, les postes d'emploi qu'elles ont permis de créer, leur apport à la production nationale ainsi que les perspectives d'exportation qu'elles ont ouvertes", a-t-il fait observer.

Les institutions religieuses et culturelles contribuent à ce processus, à travers la sensibilisation à la valeur du travail, l'ancrage de l'éthique dans les pratiques relationnelles et l'éducation des générations aux valeurs d'honnêteté, la rigueur dans l'accomplissement du travail, de ponctualité et de respect des engagements, considère-t-il.

Pour sa part, M. Hidaoui a salué les progrès enregistrés par le secteur des start-up et des PME en Algérie, indiquant que "le défi que nous relevons ensemble, en tant que système national, cette année, consiste à valoriser cette orientation nationale qui investit dans notre jeunesse pour lui permettre de s'autonomiser économiquement, à la faveur du renforcement de ses compétences et de ses capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat".

A cette occasion, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, la directrice générale de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), Souad Bendjemil, ainsi que des représentants de plusieurs universités et centres de développement de la recherche scientifique ont été honorés.

Cette édition sera marquée par l'organisation de séances et d'ateliers sur les mécanismes de commercialisation des ventes et de l'exportation, ainsi que par la remise de plusieurs prix.