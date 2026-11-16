Afrique: OIF - Guerre de tranchées pour un sommet de la paix

Hier, s'est ouvert le 20e sommet de la Francophonie. C'est Phnom Penh, la capitale cambodgienne, qui abrite cet événement réunissant la grande famille des pays ayant le français en partage, autour du thème : « Réinvestir dans la paix, pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

Une ligne directrice qui tombe à pic quand on sait que plusieurs sujets de discorde seront au menu des échanges. Au premier rang de ceux-ci figure l'élection ou le renouvellement du secrétaire général de l'OIF pour les quatre prochaines années. Une échéance qui se déroule sur fond de tensions autour de la direction actuelle, occupée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo, arrivée au terme de son deuxième mandat et désireuse de rempiler, au grand dam de la République démocratique du Congo (RDC).

Dès la première élection de celle qui était alors ministre des Affaires étrangères du pays des Mille Collines, nombre d'analystes avaient estimé que la France avait soutenu sa candidature à bout de bras, quelque part pour complaire à Kagame. Il faut dire que le Rwanda, qui a progressivement basculé vers la langue de Shakespeare, a même adhéré au Commonwealth. Voilà donc dame Mushikiwabo, déjà deux fois portée à la tête de l'OIF, qui entend prolonger son bail et s'enraciner davantage dans le fauteuil.

On peut, dans une certaine mesure, comprendre le ressentiment du président congolais Félix Tshisekedi face à ce qu'il a toujours dénoncé comme une faveur accordée à un pays qu'il accuse de soutenir une rébellion sur son territoire.

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Finalement, un troisième larron est venu jouer les trouble-fêtes et départager les deux voisins ennemis, en les renvoyant dos à dos. Il s'agit du Roumain Dacian Cioloș (57 ans), ancien Premier ministre de son pays, ancien commissaire européen à l'Agriculture et ancien député européen. La RDC a décidé de retirer sa propre candidature pour reporter ses espoirs sur celle du candidat roumain. En réalité, c'est du « tout sauf Mushikiwabo ». Car Kinshasa, qui considère la RDC comme le premier pays francophone d'Afrique par le nombre de locuteurs, brandit même la menace de quitter l'OIF si la Rwandaise était reconduite à son poste.

À ces bisbilles internes s'ajoute un autre différend, cette fois entre le pays hôte et l'un de ses voisins. Le Cambodge entretient en effet des relations tendues avec la Thaïlande, qui possède le statut d'observateur au sein de la Francophonie. Les deux pays sont empêtrés dans un conflit frontalier persistant, qui continue d'empoisonner leurs relations bilatérales. Avant même l'ouverture du sommet, Bangkok a mis en garde Phnom Penh, l'intimant de ne pas profiter de cette tribune internationale et de sa position de pays hôte pour exposer ou internationaliser leur différend devant les dirigeants étrangers.

Une fois encore, les guerres et les guéguerres ont donc élu domicile au sein de la Francophonie. Entre rivalités diplomatiques, querelles de voisinage et batailles pour le fauteuil de secrétaire général, le sommet de la paix ressemble fort à un champ de bataille. De quoi faire sourire, si l'enjeu n'était pas aussi sérieux. Car pendant que les uns et les autres se livrent à une véritable guerre de tranchées, la paix, elle, attend toujours qu'on lui fasse une place. Et c'est bien dommage...