Madagascar: Concertation nationale - Les évêques catholiques veulent un processus inclusif

La Conférence des évêques catholiques de Madagascar tire la sonnette d'alarme sur les atteintes à la dignité humaine et les difficultés auxquelles la population est confrontée.

À l'issue de leur session ordinaire de novembre, tenue la semaine dernière à Ambatoroka, Antananarivo, les évêques catholiques de Madagascar ont publié une déclaration dans laquelle ils dressent un constat préoccupant de la situation nationale et interpellent les dirigeants sur leurs responsabilités, notamment à l'approche de la Concertation nationale. Insécurité, propagation de la drogue, dégradation des comportements moraux, maladies graves, mais aussi difficultés économiques.

Les évêques énumèrent plusieurs maux qui, selon eux, portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Ils pointent notamment la faiblesse des prix des produits agricoles payés aux paysans, alors que le coût de la vie quotidienne ne cesse d'augmenter. Une situation qui fragilise davantage les conditions de vie des ménages ruraux. Les responsables de l'Église catholique dénoncent également « l'égoïsme aveugle des dirigeants ou, au contraire, leur opposition systématique et sans discernement ». Ils déplorent par ailleurs la multiplication des fausses informations et des attaques personnelles sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook.

La prochaine concertation nationale figure également au coeur des préoccupations des prélats. À ce sujet, ils rappellent aux dirigeants leur devoir de garantir un espace d'expression et de dialogue. Ils insistent surtout sur la nécessité d'un processus véritablement inclusif, qui ne se limite pas à Antananarivo et aux grandes villes, mais qui prenne en considération les besoins et les aspirations exprimés jusque dans les communautés de base. « Il faut que ce soit véritablement la voix du peuple qui s'exprime, et non des opinions déjà élaborées et imposées à l'avance », soulignent-ils. Un appel qui place la participation citoyenne au centre du processus et qui invite également la population à prendre une part active à cette démarche.

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Piliers

Au-delà de l'interpellation adressée aux autorités, la Conférence des évêques appelle aussi les citoyens à assumer leurs propres responsabilités. « Nous ne devons pas confier entièrement notre vie entre les mains des dirigeants », rappellent les prélats. Pour eux, la construction du pays relève d'une responsabilité partagée entre gouvernants et gouvernés.

L'éducation, la protection de l'environnement, la liberté d'expression, la gouvernance et la lutte contre la corruption figurent parmi les domaines dans lesquels chacun est appelé à s'engager. Les évêques mettent particulièrement l'accent sur le respect des lois et le civisme, qu'ils considèrent comme des piliers de la vie collective. Les richesses nationales au coeur des préoccupations.

Les prélats abordent également la question de l'exploitation des ressources nationales. Ils plaident pour l'adoption de lois « véritablement justes et efficaces » afin d'encadrer l'exploitation des richesses de Madagascar, qu'elles proviennent de la terre, des eaux ou du sous-sol. L'enjeu, selon eux, est d'éviter que ces ressources ne profitent exclusivement à une minorité ou ne deviennent un instrument d'exploitation des populations les plus vulnérables. Celles-ci ne disposent parfois d'aucune autre ressource pour assurer leur subsistance.

À travers cette déclaration, la conférence des évêques catholiques place ainsi la dignité humaine, la justice sociale, la responsabilité citoyenne et la bonne gouvernance au centre de ses préoccupations. Un message adressé aussi bien aux dirigeants qu'à l'ensemble de la population, dans un contexte où la concertation nationale est appelée à dessiner les perspectives d'avenir du pays.