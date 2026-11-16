Afrique: Mbagnick Ndiaye décroche l'or à l'Open africain d'Abidjan 2026

Dakar — Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye a décroché, dimanche à Treichville en Côte d'Ivoire, la médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kg lors de l'Open africain d'Abidjan 2026.

Engagé chez les poids lourds, le champion d'Afrique sénégalais s'est imposé en finale par ippon face au Saoudien Saud Manaie, au Palais des sports de Treichville.

Cette victoire permet à Mbagnick Ndiaye de remporter le 16e titre de sa carrière en tournoi Continental Open et d'engranger des points précieux au classement mondial, dans la perspective de la qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 prévus du 14 au 31 juillet.

Disputé du 13 au 15 novembre dans la capitale économique ivoirienne, l'Open africain d'Abidjan a réuni près d'une centaine de judokas venus de 22 pays de quatre continents.