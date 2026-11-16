Afrique: Mbagnick Ndiaye décroche l'or à l'Open africain d'Abidjan 2026

15 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye a décroché, dimanche à Treichville en Côte d'Ivoire, la médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kg lors de l'Open africain d'Abidjan 2026.

Engagé chez les poids lourds, le champion d'Afrique sénégalais s'est imposé en finale par ippon face au Saoudien Saud Manaie, au Palais des sports de Treichville.

Cette victoire permet à Mbagnick Ndiaye de remporter le 16e titre de sa carrière en tournoi Continental Open et d'engranger des points précieux au classement mondial, dans la perspective de la qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 prévus du 14 au 31 juillet.

Disputé du 13 au 15 novembre dans la capitale économique ivoirienne, l'Open africain d'Abidjan a réuni près d'une centaine de judokas venus de 22 pays de quatre continents.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.