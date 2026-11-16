Afrique: Patrimoine mondial - La Chine propose au continent de l'aider à classer ses sites sur la liste de l'Unesco

Alors que moins de 10 % des sites actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco se trouvent en Afrique, Pékin offre aux pays du continent de les accompagner et de financer les candidatures des biens qu'ils entendent déposer auprès de l'organisation. Un investissement dans la mémoire africaine non dénué d'arrière-pensées...

La Chine veut remédier à la sous-représentation des sites africains inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Alors que moins de 10 % de ceux qui figurent sur la fameuse liste de l'organisation onusienne se trouvent sur le continent, Pékin propose d'accompagner et de financer les candidatures africaines à travers une coopération qui a déjà porté ses fruits par le passé.

Au mois d'octobre dernier, une vingtaine de responsables du patrimoine issus de 17 pays africains ont ainsi participé à une formation spécialisée dans le sud-est de la Chine. Objectif : apprendre à faire entrer leurs trésors naturels et culturels dans le cercle très fermé des sites bénéficiant du prestigieux label... dont l'acquisition relève du parcours du combattant.

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En plus de la nécessité de mener des inventaires, de monter des dossiers scientifiques et de dévoiler des plans de conservation, la démarche requiert en effet d'avoir des moyens financiers que tous les États n'ont pas forcément. Pour les aider, Pékin a donc décidé de mettre un million de dollars sur la table, une somme qui doit permettre de financer des formations et les accompagnements indispensables.

Influence

Cette initiative chinoise n'a toutefois rien d'un coup d'essai. Selon l'Unesco, le géant asiatique a déjà soutenu plus de 15 pays africains à travers de précédents programmes qui ont notamment contribué, en 2023, à l'inscription sur sa liste du patrimoine mondial de la forêt de Nyungwe et des sites mémoriaux du génocide au Rwanda, ainsi que de l'extension au Bénin du Koutammakou, déjà classé au Togo.

Reste que ce soucis de la préservation du patrimoine africain par les autorités chinoises n'est pas dénué d'arrière-pensées : si, pour les pays qu'elles assistent, la démarche est susceptible d'apporter une visibilité synonyme de retombées touristiques, pour Pékin, cet investissement dans la mémoire africaine vise à renforcer son influence sur le continent.