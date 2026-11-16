Cap-Vert: Présidentielle - José María Neves rempile pour un second mandat de cinq ans

Les résultats provisoires de la présidentielle organisée dimanche 15 novembre au Cap-Vert donnent la victoire au chef de l'État sortant dès le premier tour. Considéré comme le favori du scrutin, le candidat du PAICV a recueilli plus de 63% des suffrages, selon des résultats provisoires. Arrivée en deuxième position avec 31,4% des voix, sa principale concurrente, l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, a concédé sa défaite.

Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle, dimanche 15 novembre, selon des résultats provisoires, promettant de continuer à « promouvoir les libertés » dans le pays et de travailler à une croissance « inclusive ».

José María Neves, qui a recueilli 63,8% des suffrages, était le favori du scrutin organisé dans un pays considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest et réputé pour sa stabilité politique et sa bonne gouvernance - une exception dans une région troublée ces dernières années. Au Cap-Vert, le chef de l'État ne gouverne pas et fait davantage office d'arbitre, de garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution. Il désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives et représente le pays à l'étranger.

« Continuer à promouvoir les libertés, la démocratie, l'État de droit »

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Agé de 66 ans, José María Neves bénéficie du soutien du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, gauche), qui a remporté les législatives de mai dernier. « Les Cap-Verdiens peuvent compter sur moi pour continuer à promouvoir les libertés, la démocratie, l'État de droit », a-t-il lancé lors d'une déclaration faite depuis Praia, la capitale, promettant également de travailler à une croissance « inclusive », qui mène à une « amélioration des salaires, des revenus des familles » et qui aide à « combattre les inégalités sociales, la pauvreté ».

Le Cap-Vert fait face à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, l'enclavement et le manque de desserte abordable pour voyager entre les îles de l'archipel. L'une des préoccupations majeures de la population est la hausse sensible du coût de la vie et du prix des carburants, ainsi que le chômage des jeunes.

Forte abstention

« Le Cap-Vert doit rester un espace de paix, un pays qui défend le multilatéralisme, le droit international et la solution négociée des conflits », a encore relevé le chef de l'État. Évoquant la forte abstention lors du scrutin - 68%, selon les résultats provisoires -, José María Neves a pointé « la grande mobilité » des Cap-Verdiens et estimé que le pays devait « moderniser son système électoral », n'excluant pas la possibilité d'instaurer le vote électronique. Il a par ailleurs appelé les acteurs politiques à se pencher sur le phénomène et à permettre « une meilleure participation des citoyens dans la vie politique du pays ».

Les résultats définitifs de la présidentielle doivent être annoncés par la Commission électorale dans cinq à six jours.

José María Neves avait été élu président du Cap-Vert pour son premier mandat en 2021, après avoir exercé les fonctions de maire, député et avoir été de 2001 à 2016 Premier ministre et président du PAICV. Il l'a emporté face à cinq autres candidats dont sa principale adversaire, l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, 61 ans, qui était la première femme candidate à la présidence de la République du Cap-Vert.

Arrivée en deuxième position avec 31,4% des voix, celle-ci a concédé sa défaite, a constaté une correspondante de l'AFP. Joana Rosa Amado est soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre-droit), principal parti d'opposition.