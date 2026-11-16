Ile Maurice: Le port de Port-Louis cède 40% de son capital à deux grands armateurs mondiaux

À Maurice, le port de Port-Louis veut retrouver son statut de plateforme maritime incontournable dans l'océan Indien. Confronté à des difficultés de compétitivité et à la concurrence des grands ports de la région, il cherche un nouveau souffle. Le gouvernement mise notamment sur l'arrivée de deux géants mondiaux du transport maritime, MSC et Maersk, au sein de la Cargo Handling Corporation, compagnie d'État qui assure les opérations de manutention des conteneurs, une ouverture qui pourrait redessiner l'avenir du port mauricien.

C'est une ouverture à hauteur de 40% du capital de la compagnie d'État. Le gouvernement qui en détient aujourd'hui la totalité, veut céder une bonne partie de la Cargo Handling Corporation à deux des plus grands armateurs mondiaux, à savoir le danois Maersk et le groupe italo-suisse MSC. Ces derniers ont donné leur accord de principe, lors d'une récente rencontre avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Le transfert des parts doit être finalisé, d'ici fin février 2027, a annoncé cette semaine le gouvernement.

Une porte d'entrée essentielle

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L'enjeu est crucial pour l'Ile Maurice dont l'économie dépend largement des échanges commerciaux par voie maritime. Le port de Port-Louis est une porte d'entrée essentielle pour les importations et un point de passage pour les marchandises dans la région.

Cependant, ces résultats sont en deçà des attentes. Selon le dernier classement de la Banque mondiale sur la performance des ports à conteneurs, Port-Louis occupe la 369e place sur 405 ports. Il est devancé notamment par Tamatave, à Madagascar, Mayotte, Port Réunion et Mombasa, au Kenya.

MSC et Maersk deviendront les gestionnaires du port avec l'objectif de renforcer l'efficacité des opérations, de moderniser les infrastructures et d'attirer davantage de trafic maritime, afin que Maurice retrouve un statut de port de référence, dans la région.