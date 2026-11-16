Tunisie: Le podcast gagne encore en popularité et en diversité

Le podcast, manière alternative de consommer du contenu audio, gagne toujours plus en popularité. En Tunisie, les 6 et 7 novembre, s'et tenue la deuxième édition du Tunisia Podcasts Festival, après la première de 2023. Le pays développe lentement mais sûrement son réseau de podcasteurs et inspire beaucoup d'amateurs pour se lancer. Ils sont venus assister à des tables rondes et des masterclasses entre l'Institut français et l'Art rue, une association de la Médina de Tunis, tous deux partenaires du festival.

Malgré la chappe de plomb sur les médias traditionnels dans le pays, le podcast en Tunisie reste libre, selon Latifa, une amatrice présente dans le public et qui aimerait lancer un jour son podcast : « Moi, j'aimerais me servir de mon parcours pour inspirer les jeunes, leur montrer qu'il y a encore des possibilités d'ascenseur social via des formations, des cheminements différents et que leur vécu peut leur servir. L'idée serait de faire un format qui leur permette de voir qu'il y a pas mal d'options pour s'épanouir professionnellement, malgré les problèmes de chômage dans le pays. »

Moez, 22 ans, étudiant en droit, était déjà un adepte du genre. Il a lancé son podcast à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il réfléchit à un nouveau format pour pallier le manque de débats médiatiques : « Je trouve qu'il y a un réel manque d'experts, notamment dans le domaine du droit alors qu'on ne manque pas de spécialistes. L'idée serait d'inviter plus de professeurs de droit pour expliquer certaines choses autour de la loi ou de la Constitution. »

Même si les podcasts sont de plus en plus nombreux et populaires grâce aux réseaux sociaux, l'enjeu reste encore de trouver un modèle économique adéquat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aller plus en profondeur sur des podcasts sur la philosophie, les sciences... »

Jointe par RFI, Raouia Kheder, journaliste et fondatrice du Tunisia Podcasts Festival, explique l'évolution de l'écosystème qui, il y a trois ans, lors de la première édition du festival, n'en était qu'à ses débuts : « Pendant la première édition, on venait découvrir. Il y avait des gens qui venaient et qui ne savaient pas ce que c'était un podcast. Ce que je peux remarquer de cette matinée qui s'est déjà déroulée, c'est que les gens viennent, en mode averti. Ce sont des gens qui consomment le podcast et qui sont surtout conscients du pouvoir de ce média qui se présente comme étant alternatif. Mais finalement, je ne dirais pas que c'est un média alternatif, je dirais que c'est le média d'avenir. »

« On a évolué du stade où le podcast est juste "consommation de première ligne", comme on dit, des podcasts un peu de divertissement ou de trend ou de buzz, etc. On est passé à un stade avec un peu plus de maturité, à des podcasts liés à la santé mentale, liés à des problèmes de société, d'économie même. On est dans cette étape-là, et je pense que la prochaine étape serait aussi de décortiquer, d'analyser, d'aller plus en profondeur sur - j'ose espérer - des podcasts sur la philosophie, des podcasts sur les sciences, tout ça. On n'en est pas encore là mais, je pense qu'on y vient tout doucement », conclut-elle.