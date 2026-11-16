Sénégal: Après le succès des JOJ - Dakar au défi des jeux de la Francophonie 2031

Le 13 novembre 2026, la flamme des Joj s'est éteinte à Diamniadio, laissant le souvenir d'une « réussite à 100 % » saluée par le Cio. Le Sénégal a prouvé qu'il savait accueillir, organiser et rayonner. Ce succès appelle désormais un nouveau défi, puisque le pays accueillera dans cinq ans les XIes Jeux de la Francophonie.

Les Joj « Dakar 2026 » ont marqué une étape historique pour le Sénégal et pour tout le continent. Au-delà du sport, ils ont démontré la capacité du pays à accueillir le monde, à organiser un événement de grande envergure et à mobiliser ses institutions, ses collectivités territoriales, sa jeunesse et ses populations autour d'une ambition commune.

Le 12 novembre, à Diamniadio, la présidente du Cio, Kirsty Coventry, l'a dit sans détour, saluant une « réussite à 100 % » et affirmant que « Dakar a changé l'image de l'Afrique ». Cette réussite repose sur des infrastructures sportives et de transport de pointe, des équipements modernes, des capacités organisationnelles renforcées et une expérience humaine et technique considérable. Le Sénégal dispose désormais d'atouts majeurs pour accueillir de grands rendez-vous internationaux et s'affirmer comme une destination du sport et de la culture en Afrique.

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Ce satisfecit n'est pourtant pas une fin, c'est un point de départ. La véritable portée des Joj se mesurera à la durabilité de leur héritage, qu'il s'agisse des infrastructures au service des générations futures, des compétences consolidées, des opportunités économiques nouvelles ou d'une jeunesse davantage engagée dans la construction de son avenir.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit « Dakar 2031 ». Le 13 octobre 2026, à Paris, en pleine période des Joj, le Conseil permanent de la Francophonie a désigné le Sénégal pour accueillir les XIes Jeux de la Francophonie en 2031. Une première historique et une nouvelle marque de confiance. Le pays pourra ainsi capitaliser sur son expérience olympique pour recevoir un événement qui associe le sport, la culture, la créativité et la diversité des peuples francophones.

« Dakar 2031 » ne devra pas être une simple répétition de « Dakar 2026 ». Les Jeux de la Francophonie ne sont pas les Joj. Ils marient le sport et la culture, avec des athlètes et des artistes, des stades et des scènes, des médailles et des créations. Il faudra valoriser les infrastructures existantes (Dakar Arena, stade Léopold Sédar Senghor, stade Abdoulaye Wade, Village olympique, Train express régional), développer les équipements culturels nécessaires et offrir aux jeunes sportifs et artistes un cadre exceptionnel d'expression, de rencontre et de dépassement de soi. L'enjeu sera aussi de faire de ces Jeux un accélérateur de développement, à travers la formation professionnelle, la création d'emplois, l'entrepreneuriat, les industries culturelles et créatives, la promotion touristique et le rayonnement international.

Une nouvelle étape à franchir

Cinq ans, c'est long et c'est court. Le pays devra mobiliser toutes ses forces vives et renforcer ses capacités, comme il l'a fait pour 2026. Les Jeux de la Francophonie devront le confirmer, tout en révélant une autre richesse du pays, faite de patrimoine culturel, de créativité, d'hospitalité et du talent de sa jeunesse. Une autre flamme s'apprête à prendre le relais, celle de la Francophonie, du dialogue des cultures et de la fraternité entre les peuples.

« Dakar 2026 » aura été la démonstration d'un savoir-faire. « Dakar 2031 » devra en être la consécration. Car au-delà des Jeux, c'est une vision qui se dessine, celle d'un Sénégal moderne, attractif et ouvert sur le monde, qui fait de ses infrastructures, de sa jeunesse et de ses talents les moteurs de son développement.