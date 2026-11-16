Afrique du Sud: Après l'échec des municipales, l'ANC peine à élaborer une nouvelle stratégie

L'ANC peine à se mettre d'accord ! Une semaine après les élections municipales et son pire score électoral - à peine plus de 30% des voix - le parti de Nelson Mandela est en phase de négociation avec d'autres partis pour former des coalitions, notamment à Johannesburg. Mais l'ANC, largement fragilisé, est sous pression, et peine à se mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Certains refusent par exemple toute collaboration avec l'Alliance Démocratique, deuxième parti du pays et qui gagne du terrain à chaque scrutin.

La plupart des villes sud-africaines seront gouvernées par des coalitions de partis, faute de majorité. Et d'après Gwede Mantashe, numéro trois de l'ANC, le parti de Nelson Mandela ne doit plus chercher à gouverner à tout prix : « Là où nous sommes un petit parti, nous devons nous contenter d'être dans l'opposition. Une notion qui jusque-là n'existait pas dans notre vocabulaire. Et en cas de coalition avec d'autres partis, nous devons les choisir avec soin. Il faut examiner chaque municipalité une par une et élaborer une stratégie. »

« Divisé »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le comité exécutif national de l'ANC s'est réuni plus tôt cette semaine pour établir sa stratégie, mais a ensuite annulé sa conférence de presse. Illustration d'un parti sous pression, qui peine à se mettre d'accord, explique l'analyste politique Wayne Sussman : « L'ANC était déjà très divisé à l'approche des élections, et ces divisions persistent. Le parti est divisé sur la question de savoir s'il faut collaborer avec l'Alliance Démocratique et poursuivre le gouvernement d'unité nationale, ou plutôt s'allier à des partis comme l'EFF et la PA, voire avec le MK. Ou encore si l'ANC doit replier ses ailes et passer dans l'opposition. Et je pense que face à ces mauvais résultats électoraux, l'ANC devra prendre ses responsabilités et opérer des changements dans sa direction. »

L'ancien président Thabo Mbeki a déclaré que Cyril Ramaphosa aurait raison de quitter la présidence du parti face à un tel revers électoral, mais « le président ne va nulle part », a répondu la porte-parole de l'ANC.