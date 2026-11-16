Afrique: Paris adapte son dispositif militaire, Abidjan et Libreville diversifient leurs partenariats

Avec le Grand exercice 2026, la Côte d'Ivoire, le Gabon et la France affichent une coopération militaire renouvelée. Sur fond de recomposition des relations sécuritaires entre Paris et plusieurs capitales africaines, les manoeuvres illustrent une recherche de flexibilité, sans pour autant annoncer une nouvelle architecture militaire sur le continent.

La coopération militaire franco-africaine change de format. Le Grand exercice 2026 (GeX), lancé conjointement par les armées ivoirienne, gabonaise et française, en apporte une nouvelle illustration. Au programme : préparation aux « menaces hybrides », coordination opérationnelle et entraînement interarmées. Au-delà des manoeuvres, cette initiative témoigne d'une adaptation des relations militaires entre Paris et deux partenaires qui entretiennent avec la elle des liens de défense étroits. Cette évolution intervient dans un contexte particulier.

Après la fin de ses dispositifs militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France a dû revoir ses modalités de présence sur le continent. Mais il serait excessif d'y voir un simple transfert de son ancien dispositif sahélien vers Abidjan et Libreville. Les réalités sécuritaires, les accords de coopération et les attentes des États concernés sont différents. Le général ivoirien Lassina Doumbia a insisté sur la nécessité de réponses coordonnées face aux menaces transfrontalières.

Le général français Valentin Seiler, qui dirige le Commandement français pour l'Afrique, a pour sa part mis en avant le respect de la souveraineté, la confiance et la réciprocité. Ces principes traduisent la volonté affichée de privilégier des partenariats négociés et des interventions adaptées aux besoins exprimés par les États.

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Des dispositifs militaires plus souples

Les évolutions récentes en Côte d'Ivoire et au Gabon donnent une dimension concrète à cette orientation. En 2025, la base française de Port-Bouët, près d'Abidjan, a été rétrocédée aux autorités ivoiriennes. À Libreville, l'ancienne implantation française a été transformée en camp partagé, avec une vocation davantage tournée vers la formation.

Ces changements ne signifient pas la disparition de la coopération militaire. Ils en modifient plutôt les modalités. Le GeX 2026 mobilise, pour son premier volet en Côte d'Ivoire, 1 200 militaires ivoiriens, environ 600 Français et une centaine de Gabonais. Des moyens terrestres, aériens et maritimes sont engagés, notamment le porte-hélicoptères amphibie Mistral et trois Mirage 2000. Les exercices se déroulent à Jacqueville, Yamoussoukro et Bouaké. Un second volet est prévu au Gabon du 24 au 29 novembre.

Pour le commandement français, l'intérêt réside dans la capacité à déployer des moyens pour des missions précises et limitées dans le temps. Cette formule permet de maintenir une coopération opérationnelle sans dépendre exclusivement de bases permanentes. Elle répond aussi à un environnement politique dans lequel la présence militaire étrangère fait l'objet d'une attention accrue.

Abidjan et Libreville, deux équations sécuritaires distinctes

La Côte d'Ivoire fait face à un risque de débordement des violences jihadistes qui affectent ses voisins sahéliens, précisément le Burkina Faso et le Mali. Elle cherche à renforcer ses capacités nationales tout en multipliant les partenariats avec différents acteurs, parmi lesquels la France, les États-Unis, le Maroc et le Bénin.

Cette diversification ne traduit pas nécessairement un éloignement de Paris : elle correspond aussi à une stratégie de sécurisation et d'élargissement des options de coopération. Le Gabon présente une configuration différente. Moins exposé à la menace jihadiste, il mobilise, en effet, ses forces contre le braconnage, l'orpaillage illégal et la piraterie.

La coopération avec la France s'inscrit donc dans des priorités nationales spécifiques, qui ne se confondent pas avec celles de la Côte d'Ivoire. Le général Seiler affirme que la France s'accommode du multi-partenariat africain. Cette déclaration est importante, mais elle ne suffit pas à établir que les intérêts stratégiques de Paris et ceux de ses partenaires convergent systématiquement. Les États africains conservent leurs propres agendas, leurs contraintes et leurs marges de négociation.

Une relation en recomposition, pas une alliance uniforme

Le GeX 2026 révèle ainsi une double évolution : la recherche française de formats militaires plus flexibles et la volonté de partenaires africains de disposer de coopérations diversifiées, adaptées à leurs priorités. Il ne constitue cependant ni la preuve d'un retour généralisé de la France en Afrique ni celle d'un recul définitif de son influence.

Le véritable enjeu n'est plus seulement la présence militaire française, mais les conditions dans lesquelles elle peut être acceptée, négociée et utile aux États partenaires. À Abidjan comme à Libreville, la coopération se poursuit, mais dans un environnement où la souveraineté, la diversification des alliances et la maîtrise des choix sécuritaires occupent une place croissante.