La présidente de la Fondation Horizon, Katia Mounthault Tatu, a reçu le Corporate women in leadership award, dans la catégorie « Social impact leader », lors de la onzième édition de la Corporate sustainability conference, organisée les 13 et 14 novembre à Londres, au Royaume-Uni.

La distinction a été remise à Katia Mounthault Tatu par Ameenah Gurib-Fakim, ancienne présidente de la République de Maurice, au cours de la soirée de gala organisée en marge de la rencontre internationale consacrée à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et à la transition durable.

Invitée à prendre part aux travaux en qualité de panéliste, Katia Mounthault Tatu est intervenue sur la thématique de la gouvernance régénératrice. À cette occasion, elle a partagé son expérience et sa vision sur plusieurs enjeux majeurs, notamment l'éducation et l'autonomisation des jeunes en situation de vulnérabilité, la responsabilité des entreprises envers les communautés ainsi que la nécessité d'intégrer les voix de la population directement concernée dans les processus de décision.

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La Corporate sustainability conference, qui en est à sa onzième édition, entend dépasser le cadre de la reconnaissance des performances pour favoriser des échanges concrets, développer des partenariats et promouvoir des solutions durables face aux défis sociaux, économiques et environnementaux.

Recevant son prix, la présidente de la Fondation Horizon a souligné la portée de l'autonomisation des femmes dans la transformation des communautés. Elle a notamment rappelé que l'éducation constitue un levier essentiel permettant aux femmes de prendre en main leur destinée, de faire entendre leur voix et de contribuer activement au développement de leurs communautés.

« Quand les femmes sont éduquées, elles ont le pouvoir de prendre en main leur propre destinée. Elles ouvrent la voie pour que la voix des femmes soit entendue. Quand les femmes sont autonomes, les communautés s'épanouissent. Et quand les communautés s'épanouissent, les entreprises trouvent les bons partenaires pour transformer leurs investissements en retombées durables », a-t-elle déclaré.

Cette reconnaissance a également été l'occasion pour elle de rendre hommage aux jeunes femmes accompagnées par la Fondation Horizon, dont les parcours constituent, selon elle, une source permanente de motivation.

« Je pense à toutes ces jeunes femmes de la Fondation Horizon qui avancent dans l'ombre, sans applaudissements, sans tribune. Ce soir, c'est pour elles que j'ai reçu cet award. C'est leur courage qui m'a conduite jusqu'ici », a-t-elle confié.

Dans un registre plus personnel, Katia Mounthault Tatu a également évoqué l'héritage moral transmis par son père, rappelant les valeurs qui guident son engagement : « Je pense à toi, papa. Tu nous as appris que la vraie valeur d'une vie se mesure par le nombre de vies qu'elle touche. Ces mots, je les porte chaque matin. Ce soir, ils résonnaient plus fort que jamais. »

Pour la présidente de la Fondation Horizon, cette distinction internationale dépasse ainsi la reconnaissance d'un parcours individuel. Elle constitue un encouragement à poursuivre les actions engagées en faveur des personnes vulnérables, particulièrement des jeunes femmes, et à renforcer les initiatives qui placent l'humain au coeur du développement. « Cette distinction ne marque pas une arrivée. Elle trace une obligation », a-t-elle conclu.

À travers cette récompense, l'engagement de Katia Mounthault Tatu en faveur de l'inclusion sociale, de l'autonomisation des femmes et de la responsabilité des acteurs économiques trouve ainsi une nouvelle tribune internationale.