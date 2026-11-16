Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 novembre 2026

revue de presse

Francophonie : L'OIF vers un vote à haut risque pour le poste de secrétaire général

Sauf rebondissement de dernière minute, l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), au cœur d'un bras de fer entre République démocratique du Congo et Rwanda, se décidera pour la première fois lundi par un vote à bulletin secret indécis.

L'issue est à haut risque pour l'organisation : Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'est, s'oppose à un troisième mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo et a menacé de quitter l'organisation si elle venait à être reconduite. (Source TV5 Monde Afrique)

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Cap-Vert : Le président José María Neves réélu dès le premier tour avec 63,8%

Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu dimanche pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires. Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, a pris une avance confortable lors de l'élection présidentielle de dimanche, remportant près de 64 % des voix, selon les résultats provisoires publiés sur le portail officiel des résultats électoraux du pays, qui couvrent 96 % des bureaux de vote.

Neves a recueilli 79 945 voix, soit 63,8 %, contre 39 544 voix, soit 31,6 %, pour sa principale adversaire, l'ancienne ministre de la Justice Joana Rosa. (TRT Afrika)

Les minerais critiques d'Afrique centrale au centre des convoitises et des enjeux géopolitiques

« Qui tirera profit des minerais critiques d'Afrique centrale ? », questionne le dernier rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GITOC), présenté lundi 16 novembre à Douala, au Cameroun.

Face à un intérêt croissant pour les minerais critiques indispensables à la transition énergétique, au numérique ou encore à la Défense, les pays d'Afrique centrale, qui disposent de très larges réserves de ces minerais (cuivre, cobalt, manganèse...) se retrouvent en première ligne des intérêts géostratégiques et des appétits de certaines élites et réseaux criminels. (Source RFI)

RDC : La Banque centrale resserre l'étau sur les règlements cash en devises

La Banque centrale du Congo (BCC) s'apprête à franchir une étape politique autant que technique. L'institution monétaire de Kinshasa prépare le secteur bancaire à l'application prochaine d'une mesure interdisant les règlements cash libellés en devises étrangères sur le territoire de la République démocratique du Congo.

Les établissements commerciaux sont invités à adapter leurs procédures internes, leurs systèmes d'information et leur offre de guichet, en vue d'un basculement vers la monnaie nationale pour une part aujourd'hui minoritaire des transactions. (Source AfricTelegraph )

Bénin : Les maires vent debout contre la réforme sur les taxes foncières

Le projet de loi de finances 2027 prévoit de retirer aux conseils communaux le pouvoir de fixer les taux de la taxe foncière unique. Une réforme contestée par l'Association nationale des communes du Bénin (ANCB), qui redoute des conséquences sur les ressources propres des collectivités. Dans une note de plaidoyer consultée par Bénin Web TV, les maires proposent aux députés deux solutions pour préserver leur autonomie financière. (Source Bénin web TV)

Soudan–Éthiopie : Montée des tensions et risque de conflit régional

Les tensions s'aggravent entre le Soudan et l'Éthiopie. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés opérant sur leurs territoires, faisant craindre une extension des conflits dans la Corne de l'Afrique. Khartoum accuse Addis-Abeba d'autoriser les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide à installer des camps et à lancer des attaques depuis le territoire éthiopien. Début novembre, l'armée soudanaise a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine. De son côté, l'Éthiopie accuse le Soudan de soutenir les rebelles du Tigré, où les combats ont repris en septembre, malgré l'accord de paix signé en 2022. (Source Africa News)

Mali : 73 000 personnes évacuées après les refoulements de Guinée

Le gouvernement malien a annoncé avoir évacué environ 73 000 personnes depuis le début des opérations de prise en charge des ressortissants africains refoulés des zones d'orpaillage en Guinée. De nouvelles arrivées ont par ailleurs été signalées samedi 14 novembre 2026 à la frontière entre les deux pays.

Ce bilan a été présenté par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Aly Mohammedine, lors d'une réunion du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, présidée samedi à Bamako par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. (Source APA News)

JOJ Dakar 2026 : La CEDEAO clôture son village et salue la réussite des premiers jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique

À l'occasion de la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ce vendredi 13 novembre 2026, la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) salue la République du Sénégal pour la réussite de la première édition des JOJ organisée sur le continent africain. Elle marque également la fin des activités de son Village, déployé à Dakar sous le slogan « Jouer sans frontières ».

Durant toute la durée des Jeux, le Village de la CEDEAO a été un lieu de rencontre, de dialogue et de découverte. Athlètes, jeunes volontaires, visiteurs, partenaires institutionnels et grand public s'y sont succédé pour échanger sur les missions de la Communauté et les opportunités qu'elle offre à la jeunesse ouest-africaine en matière d'emploi, d'entrepreneuriat, d'éducation, de transport, de volontariat et de développement humain. (Source Ecowas)

Télécoms : Ce que les pays africains recherchent au Conseil de l'UIT

En Afrique, la transformation numérique s'impose comme un levier du développement socio-économique. Malgré les progrès enregistrés, le continent reste confronté à des défis persistants et à de nouveaux enjeux technologiques. 19 pays africains sont candidats aux 13 sièges réservés au continent au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT), pour le mandat 2027-2030.

Pour les États, l'enjeu est de participer aux orientations de l'organisation et de défendre leurs priorités dans les débats internationaux. Pour l'Afrique, la compétition pose aussi la question de sa capacité à transformer cette présence institutionnelle en influence collective. (Source Agence Ecofin)

Affaire Dylan : Face au silence des autorités, l'indignation gagne les réseaux sociaux

L'affaire du jeune Dylan, qui aurait été blessé par des tirs d'arme à feu à proximité du stade Augustin-Monedan de Sibang, dans le 6e arrondissement de Libreville, continue de susciter une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Alors que les circonstances exactes de cet incident restent à établir, plusieurs internautes et personnalités publiques, dont Philippe Arsène Ovono et Mefe Victor, dénoncent l'absence de communication officielle des autorités. Entre inquiétudes sur l'état de santé de l'enfant, interrogations sur les responsabilités et accusations de traitement différencié devant la justice, le silence institutionnel devient lui-même un sujet de controverse. (Source Gabon Media Time)