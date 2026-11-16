Congo-Brazzaville: Soutenance de thèse - Évariste Tié Meambly décroche un doctorat en administration des affaires

Homme d'affaires et ancien député ivoirien, Évariste Tié Meambly a obtenu, le 13 novembre dernier, le titre de docteur en administration des affaires, à l'issue d'une soutenance sanctionnée par la mention « Très honorable avec les félicitations à l'unanimité du jury », a constaté la rédaction des Dépêches de Brazzaville.

La soutenance s'est tenue dans l'amphithéâtre de l'Institut de recherche et de formation dans l'action sociale de l'Essonne (IRFASE), à Évry-Courcouronnes, autour du thème « Management socio-économique et performance globale durable africain : le cas du Groupe Meambly en Côte d'Ivoire ». Le diplôme est délivré par le Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT).

Président-directeur général du Groupe international Meambly, le nouveau docteur a défendu ses travaux devant un jury international présidé par le Pr Mohamed Karim Kefi, de l'IDRAC Business School. Celui-ci était notamment composé du Pr Walid Hadhari, directeur de thèse; du Pr Brice Arsène Mankou, titulaire de la chaire de mobilité francophone à l'Université d'Ottawa; du Pr Nabil Ouarsafi, de l'Université Hassan-Ier de Marrakech; et de la Dre Mounira Elbouti, de Vinci Higher Education.

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Au coeur de cette recherche figure la question de l'adaptation des modèles de management socio-économique aux réalités des entreprises africaines. Pour mener son analyse, Évariste Tié Meambly s'est notamment appuyé sur les travaux de Savall et Zardet, développés dans le cadre du modèle ISEOR, afin d'examiner les mécanismes organisationnels susceptibles d'influencer durablement les performances des entreprises.

L'étude s'intéresse particulièrement aux dysfonctionnements internes et aux coûts-performances cachés générés par l'absentéisme, la rotation du personnel, les problèmes de qualité et les écarts de productivité. Elle met en perspective les interactions entre la gestion du capital humain, l'efficacité économique et la pérennité des organisations.

Dans son rapport, le Pr Brice Arsène Mankou a souligné l'intérêt scientifique de cette démarche, notamment sa contribution à l'opérationnalisation du concept de performance globale. Celui-ci repose sur la prise en compte simultanée des dimensions économiques, sociales et environnementales de l'activité entrepreneuriale.

Le rapporteur a également relevé la portée stratégique de l'application de cette approche au Groupe Meambly, estimant que les travaux apportent un éclairage sur les conditions d'une meilleure articulation entre rentabilité, efficacité humaine et développement durable des entreprises africaines.

De son côté, le Pr Nabil Ouarsafi a salué la rigueur méthodologique de l'étude, construite autour d'une approche qualitative et d'une analyse approfondie d'un cas unique. Il a notamment mis en avant la pertinence du choix du Groupe Meambly, dont les activités couvrent plusieurs secteurs, à savoir l'immobilier, la finance, l'hôtellerie et le commerce.

La Dre Mounira Elbouti, pour sa part, a formulé des observations sur la nécessité de contextualiser les enseignements de la recherche en tenant compte des spécificités économiques, sociales et organisationnelles du continent africain.

Le directeur de thèse, le Pr Walid Hadhari, a particulièrement insisté sur la persévérance de son doctorant et sa capacité à concilier les exigences de la recherche universitaire avec les responsabilités inhérentes à la direction d'un groupe d'entreprises.

Au terme des échanges avec les membres du jury, Évariste Tié Meambly a apporté des réponses aux différentes observations et questions soulevées, avant que le jury ne prononce sa délibération favorable, assortie des félicitations unanimes.

Cette distinction vient couronner un parcours académique progressivement enrichi par plusieurs formations de haut niveau. Le 23 juillet 2022, il avait obtenu un Executive master of business administration, option pilotage des organisations, avec la mention très bien, auprès du même CVPT. Son mémoire portait sur la commercialisation d'un programme immobilier, à travers le cas des résidences Meambly.

Le 27 mai 2026, l'ancien parlementaire avait également décroché un Executive master en politique et management du développement dans le cadre du programme Potentiel Afrique de sciences Po Paris. À ces qualifications s'ajoutent plusieurs formations spécialisées en évaluation des politiques publiques, management des talents, conduite du changement, négociation stratégique et développement des ressources humaines. Il est également titulaire d'une certification professionnelle de directeur des ressources humaines.

Sur le plan politique et institutionnel, Évariste Tié Meambly a été député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire durant deux législatures, de 2011 à 2020. Il a notamment présidé le groupe parlementaire « Agir pour le peuple ». De 2013 à 2018, il a également dirigé le Conseil régional du Guémon, dont il fut le premier président, avant de siéger au Conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Avec ce nouveau diplôme, le chef d'entreprise entend ainsi inscrire son expérience entrepreneuriale et institutionnelle dans une réflexion scientifique consacrée aux défis du management, de la gouvernance et de la performance durable des organisations africaines.