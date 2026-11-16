Congo-Brazzaville: Littérature - Dimitri M'Foumou-Titi publie un roman sur les valeurs du sport et le prix du rêve

Intitulé « On croit qu'on joue ! - Le prix du rêve sportif », le nouvel ouvrage de l'écrivain congolais Dimitri M'Foumou-Titi, paru le 9 novembre, explore les vertus éducatives du football à travers le parcours d'un adolescent animé par le rêve de devenir professionnel.

Le football comme école de la vie. C'est autour de cette conviction que s'articule le nouveau roman de Dimitri M'Foumou-Titi, « On croit qu'on joue ! - Le prix du rêve sportif ». À travers cet ouvrage destiné notamment à la jeunesse, l'auteur invite les lecteurs à découvrir ce qui se joue au-delà des performances sportives : la persévérance, la confiance en soi, le sens des responsabilités et l'importance de l'entourage dans la construction d'un parcours personnel.

Âgé de 15 ans, Eliano, le personnage principal, nourrit le rêve de devenir footballeur professionnel. Mais son ambition se confronte progressivement aux exigences de la discipline sportive. Entre entraînements, choix difficiles, épreuves et rencontres, le jeune garçon comprend que la réussite ne repose pas uniquement sur le talent individuel. Elle se construit également grâce au soutien de la famille, aux conseils des entraîneurs, à l'amitié et à l'accompagnement des mentors.

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Déployé en vingt-huit chapitres, ce roman jeunesse, préfacé par le Dr Faiza Bossy, entend ainsi dépasser le cadre du récit sportif pour aborder des questions essentielles liées à l'éducation et à la transmission. L'ouvrage s'adresse aussi bien aux adolescents qu'aux parents et aux éducateurs, en les invitant à prolonger la réflexion sur les valeurs du sport dans la vie quotidienne.

Dans sa préface, le Dr Faiza Bossy résume l'esprit de cette démarche en ces termes : « Alors entrez dans cette histoire comme on entre sur le terrain : avec envie, avec audace... car parfois on croit qu'on joue, alors qu'on est en train de bâtir sa vie ».

L'expérience de l'auteur nourrit également cette réflexion. Père de deux enfants footballeurs qu'il accompagne régulièrement sur les terrains de sport, Dimitri M'Foumou-Titi puise dans son observation du monde sportif des éléments de réflexion sur l'apprentissage, l'effort et l'accompagnement des jeunes dans la poursuite de leurs ambitions.

Le projet éditorial se prolonge sur une plateforme numérique, oncroitquonjoue.com, qui propose un univers audio et musical ainsi qu'un parcours pédagogique destiné à enrichir l'expérience de lecture et à favoriser les échanges autour des thèmes développés dans le livre.

Cette nouvelle parution s'inscrit dans la continuité du travail de l'auteur, qui explore depuis plusieurs années les questions de l'entrepreneuriat, de la réussite et du développement personnel. En novembre 2024, il avait notamment publié « Slow Success - L'art de réussir à pas de tortue ! », avant de proposer « Julienne et le secret de l'entrepreneuriat ». Ces publications s'accompagnent de supports complémentaires, notamment des CD et des ressources numériques à vocation pédagogique.

Né en 1976 à Pointe-Noire, en République du Congo, Dimitri M'Foumou-Titi est ingénieur de formation et diplômé de l'ESSEC Business School. Fort de plus de vingt années d'expérience dans le management, l'économie des transports et l'entrepreneuriat, il développe une réflexion à la croisée de ses racines africaines et de son parcours européen.

À travers « On croit qu'on joue ! - Le prix du rêve sportif », l'auteur élargit ainsi son champ d'exploration en s'intéressant à la jeunesse et à la formation des individus. Un récit qui rappelle que les rêves, qu'ils soient sportifs ou professionnels, exigent bien davantage que de l'ambition : ils nécessitent du travail, de la patience, de la détermination et la capacité de s'appuyer sur les autres.