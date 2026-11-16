Congo-Kinshasa: La société civile de Butembo alerte sur les risques liés à la grève des prestataires de soins engagés dans la riposte contre Ebola

La société civile de Butembo, au Nord-Kivu, exprime sa préoccupation face à la grève des prestataires de soins impliqués dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le mouvement affecte notamment les centres de traitement et de transit des zones de santé de Butembo et de Katwa.

Les grévistes réclament le paiement de deux mois d'arriérés de salaires, une révision du barème salarial ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail et de leurs équipements.

Face à cette situation, la société civile appelle les différentes parties à trouver rapidement un compromis, redoutant des conséquences sur la prise en charge des malades et sur les efforts de lutte contre l'épidémie.

Selon Mathe Saanane, président de la société civile de Butembo, cette grève intervient alors que la situation sanitaire demeure préoccupante dans la région.

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« Nous sommes très inquiets. L'arrêt du travail par les prestataires de soins risque de compromettre la prise en charge des malades admis dans les structures sanitaires. Certains pourraient même voir leur état se détériorer faute de suivi adéquat », a-t-il déclaré.

Il estime également que cette situation pourrait compliquer davantage les efforts de contrôle de l'épidémie.

« La maladie n'est pas encore totalement maîtrisée. Certaines personnes contacts restent introuvables et plusieurs facteurs continuent de favoriser sa propagation. Nous craignons que cette situation n'aggrave davantage les risques sanitaires », a-t-il ajouté.

Appel à une intervention rapide des autorités

La société civile appelle les autorités compétentes à intervenir sans délai afin de favoriser un règlement du conflit social.

Selon Mathe Saanane, les revendications des prestataires de soins étaient connues depuis plusieurs semaines.

« Cette situation nécessite des interventions rapides. Nous appelons toutes les autorités concernées à user de leur influence pour que cette question soit résolue dans les meilleurs délais. Les prestataires avaient déjà lancé plusieurs alertes, mais ils estiment ne pas avoir été entendus », a-t-il indiqué.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir, au moment de la rédaction de cet article, la réaction des autorités sanitaires ni celle des responsables de la riposte contre Ebola.