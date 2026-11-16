Congo-Kinshasa: À Londres, le ministre des Droits humains plaide pour la reconnaissance des génocides congolais

Le combat pour la reconnaissance des génocides congolais est loin de finir tant que la RDC n'a pas encore obtenu gain de cause. Déclaration du ministre des Droits Humains, Samuel Mbemba, jeudi 13 novembre à Londres où il mobilise les institutions et défenseurs des droits de l'homme du Royaume-Uni afin qu'ils prennent de mesures fortes contre le Rwanda.

Dans son oral devant l'assistance, Samuel Mbemba a exhorté les défenseurs des droits de l'homme et les activistes de la société civile du Royaume-Uni de prendre l'exemple d'Edmond Morel qui, en son temps, avait dénoncé les atrocités que commettait le Roi des Belges en RDC. Pour lui, la situation de 1904 que dénonçait Morel est similaire à celle de la partie Est de la RDC, où le nombre de morts est estime à plus de 10 millions.

Aux responsables des institutions, ce membre du gouvernement Suminwa a demandé de prendre des sanctions contre Paul Kagame ainsi que de prendre des résolutions reconnaissant les génocides congolais. Samuel Mbemba a également déclaré :

« Nous sommes donc venus en Angleterre en tant que berceau des droits humains modernes. Malheureusement, la vérité est qu'au moment même où nous sommes réunis ce soir, dans l'est du Congo, des femmes et des enfants sont terrorisés par des forces soutenues par le Gouvernement du Rwanda ».

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À travers la CIA-VAR et le FONAREV, sous la supervision du ministère des Droits Humains, la RDC a mis en place une machine scientifique et technique, constituée d'éminents professeurs et chercheurs afin d'obtenir la reconnaissance des génocides congolais et la condamnation officielle du Rwanda.