Congo-Kinshasa: Interdiction des baleinières en bois - Les armateurs annoncent une grève générale à partir du 16 novembre

La décision du ministère des Transports d'interdire la navigation des baleinières en bois à compter du 15 novembre continue de susciter des réactions. Dans une déclaration lue samedi 14 novembre à Kinshasa, l'Association des armateurs des baleinières du Congo (AABC) a dénoncé une mesure qu'elle juge disproportionnée et prise sans concertation suffisante avec les professionnels du secteur.

Selon l'organisation, cette interdiction risque de perturber le transport fluvial, l'approvisionnement de plusieurs localités et les activités économiques de nombreuses communautés riveraines.

Pour protester contre cette décision, l'AABC annonce une grève générale du transport de marchandises par baleinières à partir du lundi 16 novembre, et ce jusqu'à la levée de la mesure ou l'ouverture d'un dialogue avec les autorités.

« Nous considérons qu'une décision de cette ampleur ne peut être prise et appliquée sans concertation préalable avec les professionnels du secteur, ni sans tenir compte des réalités socio-économiques du pays et des impératifs de désenclavement de nos territoires », a déclaré Jérémie Mwabikungu, rapporteur de l'association.

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Tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer la sécurité de la navigation et de protéger les vies humaines, l'association estime que cette réforme aurait dû être accompagnée de mécanismes progressifs d'encadrement, de contrôle et de modernisation des embarcations.

« Cette grève ne constitue nullement un rejet des exigences de sécurité. Il s'agit d'une protestation contre une décision que nous jugeons disproportionnée et dont l'application sans alternative ni accompagnement risque d'affecter durablement une importante chaîne d'activités économiques et sociales », a ajouté Jérémie Mwabikungu.

L'organisation appelle également à l'implication du président de la République afin d'évaluer les conséquences économiques et sociales de cette mesure sur les populations dépendantes du transport fluvial.

Les mesures arrêtées par le gouvernement

Dans le cadre du renforcement de la sécurité de la navigation sur le fleuve Congo, ses affluents, les autres cours d'eau ainsi que les lacs du pays, le ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement a confirmé l'interdiction de la navigation des baleinières en bois à partir du 15 novembre 2026.

Toutefois, à titre transitoire, leur exploitation restera autorisée pendant une période maximale de trois mois sur certaines rivières intérieures et uniquement pour des liaisons intra-provinciales de courte distance.

Cette autorisation exceptionnelle est soumise au respect de plusieurs conditions :

navigation exclusivement de jour, entre 6 h et 18 h ;

port obligatoire du gilet de sauvetage ;

respect strict du tonnage autorisé ;

interdiction d'embarquer ou de débarquer aux points non autorisés.

Le ministère précise que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Réduire les risques de naufrage

Les autorités justifient cette mesure par la nécessité de réduire les accidents et naufrages observés ces dernières années sur les voies navigables du pays.

Selon le gouvernement, plusieurs réunions de concertation ont déjà réuni les acteurs du secteur fluvial et lacustre afin d'identifier des solutions destinées à améliorer la sécurité de la navigation.

L'objectif affiché est de renforcer le contrôle des conditions de navigabilité, de chargement et d'exploitation des embarcations tout en accompagnant progressivement la transition vers des baleinières métalliques, considérées comme plus sûres.

Cette réforme vise également à préserver, durant la période transitoire, les dessertes locales indispensables à la mobilité des populations et aux échanges économiques dans les zones enclavées.