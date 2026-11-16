Togo: La Francophonie réunie à Phnom Penh

Le 20e Sommet de la Francophonie s'est ouvert dimanche à Phnom Penh. La cérémonie s'est tenue en présence du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, du président français Emmanuel Macron, du Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet et de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y ont participé, parmi lesquels le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé.

Après les discours officiels, la France a transmis au Cambodge la présidence du Sommet, qu'elle exerçait depuis le 19e Sommet, tenu en France en octobre 2024. Un spectacle a ensuite mis à l'honneur la richesse du patrimoine culturel cambodgien.

Organisé sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », ce sommet marque le retour de la Francophonie en Asie, près de trente ans après celui de Hanoï en 1997.

Au cours des travaux, les chefs d'État et de gouvernement doivent notamment désigner la personne qui dirigera l'OIF pour le mandat 2027-2030.