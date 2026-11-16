À quelques semaines de son premier congrès ordinaire, prévu le 5 décembre 2026, l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) accélère les préparatifs de ce rendez-vous politique majeur placé sous le thème « Enracinement et Consolidation ». Ce vendredi 13 novembre 2026, le Comité d'organisation s'est réuni au cabinet politique du Président Fondateur, à la Sablière, sous la présidence du Compagnon Bâtisseur, le Dr Séraphin Akouré-Davain, président dudit comité, en présence de près de 200 membres issus des différentes commissions mobilisées pour la circonstance.

Cette rencontre de travail avait pour principal objectif, de présenter le dispositif organisationnel du Congrès, de préciser le rôle des différentes commissions et de partager les grandes orientations ainsi que le chronogramme des activités devant conduire à la tenue de ces premières assises ordinaires.

Une étape importante qui marque l'entrée des préparatifs dans leur phase opérationnelle et traduit la volonté des responsables du parti de donner à cet événement toute sa dimension politique et organisationnelle.

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Au-delà de l'organisation matérielle de cette rencontre, le Premier Congrès Ordinaire de l'UDB se présente comme un moment charnière dans la construction de cette formation politique fondée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Après la dynamique électorale qui a conduit le parti au coeur des institutions de la République, le défi est désormais de transformer cette mobilisation en une force politique durable, structurée et profondément implantée dans la société gabonaise. C'est tout le sens du thème « Enracinement et Consolidation », qui porte une ambition dépassant largement le cadre d'un simple rassemblement militant.

L'enracinement renvoie d'abord à la volonté de faire de l'UDB un Parti véritablement national, présent et actif sur toute l'étendue du territoire. De Libreville aux autres Provinces du pays, en passant par les Départements, les Districts, les Communes, les Cantons, les Villages et les Quartiers, l'objectif est de renforcer les structures de proximité, d'aller à la rencontre des populations et de favoriser une implantation qui repose autant sur la présence territoriale que sur l'adhésion des citoyens à la vision et aux valeurs du parti.

Il s'agit de construire une relation permanente avec les communautés, de mieux prendre en compte leurs réalités et de faire remonter leurs préoccupations au sein des instances de réflexion et de décision.

Cette démarche accorde naturellement une place importante à la jeunesse, dont la mobilisation et l'engagement constituent un enjeu stratégique pour l'avenir de la formation politique. Au-delà des adhésions, il est question de susciter de nouvelles vocations militantes, de promouvoir la participation des jeunes et des femmes et de leur permettre de prendre une part active à la vie et à l'animation du parti. L'ambition est de bâtir une organisation capable de renouveler ses ressources humaines, de former ses militants et de préparer une nouvelle génération de responsables.

Mais l'enracinement voulu par l'UDB ne saurait se limiter à sa seule dimension politique. Il doit également se traduire par une présence dans les préoccupations sociales et économiques des populations. Emploi, entrepreneuriat, formation, insertion professionnelle, initiatives locales, développement communautaire et création de richesses constituent autant de sujets qui méritent une réflexion approfondie.

L'enjeu est de faire du parti un espace de propositions, de dialogue et de mobilisation des intelligences, capable de contribuer aux réflexions sur les grandes problématiques de développement du Gabon. Ainsi, l'UDB entend inscrire son action dans le quotidien des Gabonaises et des Gabonais, en restant attentive à leurs attentes et aux transformations de leur environnement.

La consolidation vient compléter cette ambition en donnant à l'enracinement les fondations organisationnelles nécessaires à sa pérennité. Elle suppose une meilleure structuration des instances, une clarification des responsabilités, une discipline militante renforcée, une coordination efficace entre les organes nationaux et les représentations locales, mais également une véritable culture de planification et de redevabilité.

Les différentes commissions appelées à contribuer aux travaux du congrès auront ainsi la responsabilité de faire émerger des réflexions de fond, des propositions et des orientations stratégiques à la hauteur des ambitions du parti.

Pour les organisateurs, le rendez-vous du 5 décembre devra donc permettre de franchir une nouvelle étape : celle du passage d'une dynamique de conquête électorale à une véritable culture de construction politique permanente.

Car la vocation d'une formation politique ne se résume pas à la participation aux échéances électorales. Elle consiste également à former, encadrer, mobiliser, proposer et demeurer au contact des citoyens tout au long de la vie nationale.

Avec près de 200 membres mobilisés dans les différentes commissions, le Comité d'organisation entend désormais maintenir la dynamique de préparation et coordonner les contributions nécessaires à la réussite de cet événement. La réunion présidée par le Dr Séraphin Akouré-Davain traduit ainsi une volonté de donner aux premières assises ordinaires de l'UDB une portée à la fois politique, organisationnelle et prospective.

Le 5 décembre prochain, au-delà des travaux statutaires et des orientations qui seront définies, c'est donc une nouvelle séquence de la vie de l'UDB qui devrait s'ouvrir. Celle d'un parti qui ambitionne de consolider son identité, d'étendre son implantation, de renforcer ses adhésions et de s'inscrire durablement dans les réalités politiques, sociales et économiques du Gabon.

Une ambition résumée par l'esprit même de son congrès : faire de l'enracinement une réalité sur le terrain et de la consolidation le socle d'une organisation tournée vers l'avenir.

L'enjeu n'est plus seulement de construire un parti capable de gagner des élections, mais de bâtir une formation politique qui vit avec les populations, grandit avec les territoires et inscrit son engagement dans la durée.