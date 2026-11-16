Le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce matin en audience un envoyé spécial de son homologue équato-guinéen, Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, porteur d'un message du Président équato-guinéen.

Cette démarche diplomatique témoigne de la volonté des deux pays de consolider leur relation de confiance et d'approfondir leur coopération. Fondée sur la proximité géographique, les liens historiques et la fraternité entre leurs peuples, la relation entre Libreville et Malabo s'inscrit dans un dialogue régulier au service de la paix, de la stabilité et du développement.

Les échanges ont également porté sur les enjeux communs de l'Afrique Centrale et sur la concertation au sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Les deux pays entendent renforcer leur coordination pour soutenir la coopération sous-régionale et apporter des réponses concertées aux défis de cet espace commun.

L'émissaire équato-guinéen a salué la disponibilité du Chef de l'Etat gabonais ainsi que son engagement en faveur du dialogue et du maintien d'un climat de confiance entre les deux capitales.

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A travers cette rencontre, le Gabon et la Guinée équatoriale réaffirment une conviction commune : le bon voisinage, la concertation et la solidarité sont essentiels à la construction d'une Afrique centrale stable et prospère.