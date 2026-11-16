Nigeria: Une cinquantaine de morts dans des affrontements entre gangs et milices locales dans le nord du pays

Des miliciens du village de Zoma, dans l'État de Zamfara, ont tendu une embuscade, jeudi 12 novembre, à des « bandits » en réaction aux pillages, aux enlèvements et aux vols de bétail perpétrés par les bandes armées qui terrorisent la région. Les affrontements ont fait plus de 50 morts, selon des habitants de la localité.

Nouvelle attaque meurtrière dans le nord du Nigeria. Jeudi 12 novembre, des affrontements entre gangs et milices locales ont fait plus de 50 morts au Zamfara, l'un des nombreux États du pays régulièrement en proie à des pillages, des vols de bétail ou encore des enlèvements perpétrés par des bandes armées - des « bandits », comme on les surnomme dans la région. En début de semaine encore, une famille de 12 personnes y est ainsi morte brulée vive dans sa maison, après le passage de « bandits » à moto...

En réaction à leurs méfaits, des miliciens leur ont alors tendu une embuscade : au moment où certains d'entre eux - qui venaient de kidnapper plusieurs personnes dans un district proche - traversaient le village de Zoma, ils les ont affrontés dans un échange de tirs.

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Un chef de village précise que 44 « bandits » - dont un chef de gang nommé « Jiji » qui a dirigé des enlèvements - et neuf miliciens auraient été tués dans les combats.

Ce type de criminalité dans le pays le plus peuplé d'Afrique trouve ses racines dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs pour l'accès à des terres et à l'eau - des ressources limitées -, une situation aggravée par le changement climatique et la croissance démographique.

Face à la violence qui se répand dans la zone, « nous appelons les autorités à fournir à nos miliciens des armes à feu et des munitions pour combattre ces bandits qui utilisent des armes sophistiquées », a affirmé un habitant de Zoma.