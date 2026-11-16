Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - L'Algérie se fait peur mais l'emporte contre le Togo

L'Algérie s'est fait peur en fin de match mais a fini par l'emporter 1-0 contre le Togo ce samedi 14 novembre. Les Fennecs ont d'abord dominé avant de perdre le fil de la partie, sans conséquence. Ils prennent ainsi les commandes du groupe I des éliminatoires de la CAN.

L'art de transformer un match globalement dominé et une victoire qui s'annonçait tranquille en une fin de partie peu rassurante. Après avoir été ralentie par un match nul contre le Burundi, l'Algérie avait à coeur de gagner contre le Togo devant son public à Tizi Ouzou, afin de relancer une dynamique de victoire dans ce groupe I des éliminatoires. Et tout se passait très bien, jusqu'à ce que les hommes de Brahim Hemdani, arrivé en septembre pour prendre la relève de Vladimir Petkovic, n'essuient une grosse frayeur.

Un match maîtrisé avant de perdre le fil

Alors qu'ils menaient 1-0, une frappe lointaine de Djene, pas pressés par les défenseurs des Fennecs, a frôlé la lucarne pour faire passer un sérieux frisson à cinq minutes de la fin du temps règlementaire. Puis, dans le temps additionnel, Melvin Mastil s'est interposé d'un arrêt courageux sur une frappe sèche à bout portant de Kodjo Laba.

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Une satisfaction pour le poste de gardien, sur lequel la sélection algérienne galère depuis quelques années maintenant. Beaucoup moins sur le plan de la solidité défensive. Les 20 dernières minutes ont été décousues, avec des occasions de part et d'autre dans tous les sens. Le match aurait aussi bien pu finir sur le score de 1-1 que de 2-0 pour l'Algérie.

À la place, les Fennecs se sont imposés sur la plus petite des marges. 1-0 avec un but de la tête de Ramy Bensebaïni, le nouveau capitaine de ces Fennecs, choisi par Hemdani, qui s'est chargé d'ouvrir le score sur un centre d'Anis Hadj Moussa. Trois points précieux acquis dans la course à la CAN 2027, pour l'instant dominée par l'Algérie dans ce groupe (7 pts), suivie de la Zambie (4 pts), du Togo (3 pts) et du Burundi (2 pts). Mais après le match nul contre ce même Burundi, bon dernier du groupe et censé être l'équipe la plus faible, un match maîtrisé de bout en bout aurait été plus rassurant. Le match retour contre le Togo, mardi, sera une nouvelle occasion d'apporter quelques réponses.

À noter également la victoire 2-0 de l'Angola contre le Soudan du Sud dans le temps additionnel au bout d'un match disputé presque entièrement en supériorité numérique et largement dominé. Des buts de Chico Banza et Miro ont libéré les Palancas Negras, qui rejoignent l'Égypte en tête du groupe B.