Nigeria: À deux mois des élections générales, la Commission électorale sous un feu roulant de critiques

À deux mois des élections générales qui se tiendront le 16 janvier prochain, la Commission électorale nationale indépendante (Inec) du Nigeria se retrouve dans l'obligation de défendre son impartialité et son professionnalisme alors que la campagne est marquée par de nombreux sujets de dissensions et une explosion des violences politiques. Son président, Joash Amupitan, s'est exprimé à Londres jeudi 12 novembre.

Le président de la Commission électorale indépendante (Inec) du Nigeria, Joash Amupitan, s'est exprimé, jeudi 12 novembre, devant le think tank britannique Chatham House, à Londres.

S'il défend l'impartialité de l'Inec, son patron reconnaît aussi que les controverses ayant entouré les élections de 2023 - notamment les graves dysfonctionnements dans la transmission électronique des résultats - ont profondément entamé la confiance des électeurs en l'institution, ce qu'est encore venu illustrer un incident survenu dans la capitale britannique cette semaine. Une vidéo tournée devant les locaux de Chatham House montre en effet des manifestants nigérians entourer la voiture de Joash Amupitan, réclamer sa démission et l'accuser d'être à la tête d'une « organisation criminelle ».

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Il faut dire qu'une annonce de l'Inec faite lundi 9 novembre est venue renforcer les soupçons pesant sur l'intégrité des listes électorales : celle-ci a alors indiqué avoir retiré 1,6 million de noms du registre électoral, à la suite d'irrégularités. Cinquante-quatre agents électoraux font l'objet de poursuites disciplinaires dans ce cadre.

L'invalidation par la justice de la direction de l'ADC - le principal parti d'opposition nigérian - qui menace la candidature d'Atiku Abubakar a également nourri les tensions, ces derniers jours.

L'Inec a déjà indiqué qu'elle devra se conformer aux décisions de justice, quand la cour d'appel ou la Cour suprême auront tranché la question.