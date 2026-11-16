Congo-Kinshasa: Ebola - Six mois après son apparition, l'épidémie poursuit sa progression

Officialisée le 15 mai dernier, l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans l'est de la RDC continue de se propager : six mois après avoir éclaté en Ituri, celle-ci touche désormais huit provinces du territoire congolais. Si la recherche pour la mise au point de traitements et de vaccins progresse, la riposte sur le terrain se heurte, elle, à plusieurs obstacles.

C'était il y a six mois exactement : le 15 mai dernier, Kinshasa et Kampala déclaraient officiellement une nouvelle épidémie d'Ebola causée par une souche plus rare - Bundibugyo - sur leur territoire. Si l'Ouganda - où une vingtaine de cas, dont deux décès, ont été confirmés - n'en a plus enregistré depuis le mois de juillet, la RDC voit elle, en revanche, le virus continuer sa progression : à ce jour, le bilan y dépasse les 5 500 décès pour 11 200 cas confirmés, ce qui constitue la flambée la plus meurtrière qu'ait connu le pays.

Officiellement apparu dans la cité minière de Mongwalu, en Ituri, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bunia, le virus s'est propagé, en six mois, de trois zones de santé de cette province à 67 zones de santé réparties sur huit provinces - 90% des cas restant toutefois concentrés en Ituri et au Nord Kivu.

Trois obstacles majeurs à la riposte

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Si une dizaine de zones de santé sont toutefois sous « contrôle durable » - autrement dit sans nouveau cas depuis 42 jours -, le virus est toujours actif dans une cinquantaine de zones avec une résurgence, ces 21 derniers jours, à Fataki, à Kilo, à Drodro et à Mahagi en Ituri, et à Beni, à Butembo et à Oicha au Nord Kivu, selon l'agence sanitaire de l'UA, Africa CDC.

Selon l'institution, le problème reste, entre autre, le suivi des cas contacts - très insuffisant -, mais aussi la méfiance communautaire et l'insécurité. Soixante-quatre pour cent des décès se font ainsi au sein de la communauté, ce qui signifie que les malades qui décèdent ne se sont pas rendus dans un centre de santé et n'ont donc pas été détectés.

"La situation reste préoccupante et les obstacles nombreux." Antoine Maillard, coordinateur médical urgence pour Alima à Bunia

Quant à l'insécurité qui entrave la riposte, elle prend deux formes : des attaques directes contre des agents médicaux ou des centre de santé d'une part - Africa CDC a enregistré une soixantaine d'incidents de ce type en six mois -; les violences commises par les groupes armés qui provoquent d'importants déplacements de population et accélèrent la propagation du virus de l'autre.

« Le taux de suivi des contacts est nettement inférieur à la moyenne en périphérie des grandes villes ou en zone rurale où la présence des ADF est détectée, parce que les agents qui travaillent à la surveillance de l'épidémie redoutent d'aller dans ces zones, confirme Julien Harneis, coordinateur pour l'ONU dans la lutte contre Ebola. Et puis il y a aussi le problème des combats entre la CRP [Convention pour la révolution populaire, NDLR] et la Codeco [Coopérative pour le développement du Congo, NDLR] dans le Djugu. [...] En provoquant des déplacements de populations, ils ont des conséquences sur la riposte à Ebola », poursuit ce dernier.

Les combats freinent notre capacité de riposte.

Si la riposte à la maladie se heurte donc encore à de nombreux obstacles, cette situation n'empêche cependant pas la recherche sur les traitements et les vaccins de progresser, avec plusieurs essais cliniques déjà en cours, rappelle notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi.

L'espoir d'un vaccin

Côté prophylaxie, l'essai Ebo-Pep vise à essayer d'empêcher la maladie de circuler en traitant avec un antiviral oral - l'Obeldesivir - les personnes qui ont été exposées au virus avant qu'elles ne développent d'éventuels symptômes. Celui-ci est notamment mené en Ituri, dans les centres de traitement gérés par l'ONG Alima.

En ce qui concerne le traitement des malades proprement dit, l'essai Partners cherche lui à évaluer l'efficacité de plusieurs molécules : le MPB 134, un anticorps monoclonal, le Remdevir, un médicament antiviral, et l'association des deux pour voir si leur combinaison est susceptible d'augmenter les chances de guérison.

Enfin l'essai clinique « Tumaini » - « Espoir » en swahili - s'oriente lui vers la mise au point de vaccins. Alors que, pour l'instant, seul l'Everbo, le vaccin déjà autorisé contre la souche Zaïre, est administré en RDC, un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de recommander l'ajout de deux nouveaux candidats-vaccins spécifiquement développés contre le virus Bundibugyo.