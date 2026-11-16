Cap-Vert: Présidentielle - Six candidats en lice, le PAICV espère rester au pouvoir

Ce 15 novembre, les Cap-Verdiens choisissent leur président. Six mois après des législatives marquées par la victoire et le retour du PAICV à la tête du gouvernement, le chef de l'État, cadre du parti, espère l'emporter à nouveau et rempiler pour cinq ans. Face à lui, cinq candidats, dont la représentante du MPD, principal parti d'opposition depuis 30 ans. Une élection qui sera scrutée par toute la classe politique, particulièrement le taux de participation.

Tous les candidats s'accordent à dire que les deux semaines de campagne électorale ont été intenses, constructives et festives sur les neuf îles habitées de l'archipel du Cap-Vert. Tous reconnaissent aussi le désintérêt grandissant pour la politique. Notamment au sein des jeunes générations, marquées par le Covid-19, qui estiment que les promesses sont de moins en moins tenues. Mais aussi chez les entrepreneurs qui pointent les difficultés, comme les taxes à l'importation qui varient de 35% à 65%. Taxes qui, selon eux, bloquent toute ambition d'investir dans le pays.

Le taux de participation lors des dernières législatives est symptomatique de cette désaffection. En dix ans, il a chuté de 20 points, passant de 66% en 2016 à 46,5% en mai 2026.

Désintérêt politique

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Le premier défi pour les six prétendants à la présidence - les indépendants Gilson Alves, Casimiro de Pina, Antero Tavares et Loisito Sousa se présentent également - est donc de convaincre les électeurs de venir voter en nombre.

Souvent présenté comme un havre de stabilité politique et sociale dans un ensemble géographique et politique - la Cédéao - en plein bouleversement, le Cap-Vert est doté d'un régime semi-présidentiel. Un système dans lequel le Premier ministre, nommé par le chef de l'État, est issu du parti vainqueur des législatives.

Candidat à sa succession à la tête du pays, leader du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), José Maria Neves compte bien conserver son poste et donc diriger le pays avec Francisco Carvalho, l'ex-maire de la capitale, qu'il a nommé à la tête du gouvernement en juin dernier.

Un président sortant qui se représente a toujours été réélu

José Maria Neves - qui a invité « tout le monde à aller voter » car « seuls ceux qui se rendent aux urnes sont en droit d'exiger des comptes » - a pour lui son pedigree politique et l'histoire du pays : en effet, depuis l'indépendance en 1975, tous les présidents candidats à leur propre succession l'ont emporté.

À cela s'ajoute son expérience : à 66 ans, José Maria Neves déroule sa carrière depuis quatre décennies. Député durant 15 ans entre 2001 et 2016, il connait les rouages du système sur le bout des doigts.

L'intéressé a toutefois joué la carte de la modestie et misé sur l'histoire de l'archipel avec ce slogan de campagne : « Cap-Vert : Gagner ensemble. » « Aujourd'hui, je suis un bien meilleur président qu'en 2021, car j'ai appris », a assuré le chef de l'État lors d'un rassemblement politique. Avant de poursuivre : « J'ai appris des opinions, des discussions et souvent des conseils. Nous devons être ouverts à l'éternelle nouveauté du monde, continuer à créer, continuer à apprendre comment être président de la République. »

Socialement et économiquement, José Maria Neves soutient la politique de gauche défendue par le gouvernement. Durant la campagne, il a par exemple souligné « la nécessité d'améliorer les salaires » et appelé à des réformes visant à accroître le pouvoir d'achat des ménages.

Élu à la présidence du Cap-Vert en 2021 avec 51,7% des voix, José Maria Neves vient de boucler son premier mandat, en dirigeant, sans tensions, une cohabitation avec le parti libéral, le Mouvement pour la démocratie (MPD), créé en 1990, année qui a signé la fin du parti unique dans le pays.

Une candidate en reconquête pour le MPD

Le MPD, qui a dirigé le pays depuis dix ans, est donc en pleine transition à la suite de son échec aux législatives, malgré ses bons résultats économiques : près de 7,2 % de croissance en 2025. Un Movimento para Democracia qui présente - c'est une première dans la jeune histoire politique du pays - une femme au poste de chef de l'État.

« À l'écoute du Cap-Vert », c'est avec ce slogan que Joana Rosa a mené campagne et affiché sa volonté d'être élue pour faire de la présidence un contrepoids au couple gouvernement-parlement et ainsi « équilibrer le système ». À 61 ans, cette juriste est aussi une figure connue des électeurs. Présidente de l'assemblée de son île, Maio depuis 2001, députée depuis 2005, elle était ministre de la Justice durant le dernier quinquennat. Son ambition affichée : incarner une présidence de proximité, appliquer une politique de transparence dans la gestion du pays pour, affirme-t-elle, « renforcer la confiance des citoyens envers les institutions ».

Au niveau économique, Joana Rosa dit vouloir « améliorer le climat des affaires », « faciliter l'accès aux investisseurs étrangers » pour permettre un « développement harmonieux du Cap-Vert ». Avec, au coeur de la vision de la candidate, la justice qui « ne peut faillir ». « Elle ne doit être ni politisée ni partisane. La justice est un pilier fondamental de l'État de droit », a déclaré récemment l'ex-ministre.

Chômage, coût de la vie, transports...

La lutte contre le chômage - particulièrement des jeunes -, la hausse du coût de la vie et de l'essence, et le manque de dessertes maritimes entre les îles, ont été au coeur des débats durant la campagne.

Malgré la maturité politique du pays, ces difficultés économiques entraînent une multiplication des discours protectionnistes et extrémistes. Particulièrement d'un candidat, chirurgien, âgé de 45 ans : Gilson Alves est pour un « régime présidentiel fort », défend le port d'armes, la création de tribunaux spéciaux pour lutter contre la corruption avec des peines extrêmes allant jusqu'à la peine de mort pour des responsables publics reconnus coupables. Déjà candidat à la présidence en 2021, Gilson Alves avait obtenu 0,76% des suffrages.

Près de 430 000 électeurs, dont 77 000 de la diaspora, sont appelés à voter ce dimanche. Un scrutin qui sera supervisé par la Commission nationale des élections (CNE) et suivi par 150 observateurs internationaux, notamment de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de l'Union Africaine et de la Cédéao. La délégation de l'organisation ouest-africaine est dirigée par l'ancienne vice-présidente gambienne, Fatoumatta Jallow-Tambajang, qui a déclaré à son arrivée à Praia, le 10 novembre : « Nous sommes au Cap-Vert pour répondre aux attentes des populations, à savoir la tenue d'un scrutin pacifique, inclusif et transparent. »

Si aucun des six candidats n'obtient la majorité absolue ce dimanche - ce qui serait inédit - un second tour est prévu le 29 novembre.