Afrique de l'Ouest: «Un acharnement» - Depuis la Côte d'Ivoire, les exilés burkinabè répondent au régime militaire à Ouagadougou

15 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Abdoul Aziz Diallo

Au Burkina Faso, d'anciens responsables politiques, militaires, ou journalistes sont aujourd'hui dans le viseur de la justice. Certains font l'objet de mandats d'arrêt et de demandes d'extradition. Ces personnes - en exil - sont poursuivies officiellement sur la base d'accusations comme « apologie du terrorisme » ou « incitation à la rébellion ». Plusieurs vivent notamment en Côte d'Ivoire. Que répondent-ils aux accusations portées contre eux ?

Au total 45 personnes sont concernées par cette procédure judiciaire. Parmi elles, une bonne dizaine se trouveraient actuellement en exil en Côte d'Ivoire. C'est le cas du journaliste Issaiaka Lingani qui a quitté le Burkina Faso en 2023. Il estime que ses écrits et ses prises de position notamment sur la situation sécuritaire dans son pays ont suscité « le courroux » du régime militaire au pouvoir à Ouagadougou.

« Accusations ridicules »

« C'est des accusations ridicules qui vont en droite ligne d'un acharnement contre ma personne, dit-il. Je continue d'être actif dans mon métier et forcément cela n'est pas pour plaire ou régime en place. Il a décidé d'ajouter mon nom à une liste de personnes accusées à tort sans aucun début de preuve de complicité avec les terroristes. »

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La procédure vise également d'anciens hauts responsables de l'État burkinabè. C'est notamment le cas d'Alpha Barry ex-ministre des Affaires étrangères. Lui aussi rejette ces accusations et dénonce une instrumentalisation de la justice. Il y voit une manoeuvre des autorités pour détourner l'attention de l'opinion publique : « Comme tout régime totalitaire, lorsqu'il est en difficulté, il faut trouver des annonces fortes pour détourner l'attention de la population. Le Burkina Faso fait face à l'arrivée massive des orpailleurs qui ont été expulsé de Guinée, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire on a ressorti les mandats et ce n'est pas une première. »

« L'extradition n'est pas automatique »

« En Côte d'Ivoire, l'extradition n'est pas automatique », explique maître Abdoulaye Ben Méîté, avocat au barreau d'Abidjan. « Les juridictions ivoiriennes peuvent rejeter une demande si elles estiment les arguments de la défense suffisamment fondés ». En Côte d'Ivoire, l'extradition est soumise à plusieurs conditions fixées par une loi de 2024, rappelle maître Abdoulaye Ben Méité. La personne réclamée ne doit pas être de nationalité ivoirienne et les faits qui lui sont reprochés doivent également constituer une infraction au regard du droit ivoirien. Les juridictions ivoiriennes peuvent rejeter la demande burkinabè si elle estime les arguments de la défense suffisamment fondés.

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