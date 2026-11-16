Cameroun: Parcours du combattant pour les candidats aux élections locales

15 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Emmanuel Jules Ntap

Au Cameroun, de nombreux candidats aux élections locales du 7 février se heurtent à de nombreuses difficultés dans la constitution de leurs dossiers. Ils dénoncent des manoeuvres délibérées de certaines administrations qui multiplient des entraves sur leur chemin vers l'investiture. Dans le registre des plaignants, des aspirants candidats de l'opposition, mais aussi du pouvoir.

Arriver à réunir tous les documents nécessaires pour se présenter est un véritable parcours du combattant, assurent certains candidats du RDPC, parti au pouvoir, qui parlent de guerre intestine.

Dans la région de l'Est, par exemple, certains maires ont refusé de délivrer, à leurs potentiels concurrents, les actes sollicités. Ainsi, Joseph Lé, responsable régional du parti, a fustigé « des agissements qui ne garantissent pas la transparence et l'équité du processus électoral ». Mais c'est l'opposition qui a d'abord lancé l'alerte.

Bureaux désertés

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« Certaines autorités administratives désertent leur bureau, sous prétexte d'être en congés, pour éviter de signer certains documents comme les attestations, les certificats de résidence ou encore les extraits de naissance », dénonce Justin Noa, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC).

Des entraves ont été recensées même au niveau des commissariats de police ou encore des services des impôts pour l'obtention de l'attestation de conformité fiscale, s'inquiètent, de leur côté, Joseph Biyaga Nyeck, membre du bureau politique du PCRN et Jean Marie Kakdeu, cadre du Social democratic front SDF, tous deux opposants.

300 demandes signées

Les démarches semblent cependant plus fluides, dans les démembrements d'Elections Cameroon (Elecam) - l'organe électoral - où se fait le dépôt des dossiers de candidatures, assure Florent Leopold Ehongo, chef d'antenne communale de Yaoundé 4.

« Ici, nous sommes au poste de demande d'attestations d'inscription sur les listes électorales. Depuis le 9 novembre, nous sommes à plus de 300 demandes signées. Ceux qui ont fait leur demande le matin récupèrent le document dans l'après-midi. Tout est gratuit à Elecam, aucun service n'est payant », informe-t-il.

Les candidats ont jusqu'au 24 novembre pour déposer leurs dossiers et la caution obligatoire.

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